NBA: Dallas Mavericks zerfallen in Halbzeit zwei gegen die Phoenix Suns - Devin Booker schießt die Lichter aus

Devin Booker versenkt die Dallas Mavericks

Dieser Abschnitt ging mit 43:20 an die Suns, Booker alleine erzielte dabei 22 Punkte und vergab nur zwei Würfe. Überhaupt trafen die Suns hier 81,8 Prozent aus dem Feld (18/22) und machten zu diesem Zeitpunkt, was sie wollten. Grant Williams wurde hier mit zweiten technischen Foul ejected, nachdem er im ersten Viertel mit Kevin Durant und Jusuf Nurkic aneinandergeraten war.

Durant verlebte dennoch einen gemütlichen Abend, in knapp 38 Minuten legte KD zwar nur 12 Zähler (4/10) auf, garnierte dies aber mit 10 Rebounds und 7 Assists. Bradley Beal steuerte 20 Punkte sowie je 7 Rebounds und Assists zum Sieg bei. Maxi Kleber kam für die Mavs in 22 Minuten von der Bank kommend auf 2 Punkte, 3 Rebounds und 3 Assists.

Die Suns springen durch den Sieg auf Platz fünf im Westen (sieben Siege in Serie!), während Dallas nach der dritten Niederlage am Stück nur noch Achter ist. Zwischen den beiden Teams liegen noch die New Orleans Pelicans und die Sacramento Kings.