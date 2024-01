NBA News: Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks denkt sogar "vor dem Sex" an die Indiana Pacers

"Man denkt daran", bestätigte der Star der Bucks nach der 130:142-Niederlage gegen die Pacersin der Nacht auf Donnerstag: "Wenn man heimgeht, schläft und wieder aufwacht, denkt man an daran. Wenn man trainiert, denkt man daran. Nachts vor dem Sex denkt man daran." Der Grieche kam auf 26 Punkte bei 8/13 aus dem Feld sowie 11 Rebounds, 8 Assists und 3 Steals gegen Indiana, die Offense der Pacers war jedoch wie so oft diese Saison nicht zu stoppen.

Tyrese Haliburton dirigierte Indiana mit 31 Punkten (10/20 FG, 5/11 3P) und 12 Assists, ohne sich einen Turnover zu leisten. Dazu blockte er drei Würfe. Die Pacers verwandelten über 55 Prozent ihrer Feldwürfe und 14/35 von Downtown (40 Prozent) bei nur insgesamt 10 Ballverlusten. Milwaukee konnte im Shootout lange mithalten, nur Damian Lillard war mit 6/18 aus dem Feld für 23 Zähler nicht gut aufgelegt.