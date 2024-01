"Das wird sich die NBA anschauen": Nuggets wegen neuerlichem Ausfall von Joel Embiid in Denver verärgert

Joel Embiid spielte in Denver zuletzt im November 2019

Gleichzeitig ist es nicht das erste Fall, dass Embiid in Denver nicht spielt. Zuletzt lief der amtierende MVP in der Saison 2019/20 in der Ball Arena auf, damals setzten sich die Nuggets dank eines Gamewinners von Jokic mit 100:97 durch.

Embiid absolvierte diesmal sogar sein Warmup, bevor die Ärzte ihn aus dem Verkehr zogen. In der Nacht auf Freitag hatte sich der Kameruner in Indiana am Knie verletzt, tauchte aber eben nicht auf dem Injury Report auf. Der Center legt im Schnitt 36 Punkte und 11,4 Rebounds auf und ist damit der klare Favorit, erneut die Trophäe des MVPs einzusacken.

Aber: Es war bereits das elfte verpasste Spiel von Embiid in dieser Saison. Aufgrund der neuen Regeln muss ein Spieler aber mindestens 65 Partien in einer Spielzeit absolvieren, um überhaupt zur Auswahl zu stehen. Sollte Embiid also noch sieben weitere Spiele verpassen, kann er seinen MVP-Titel nicht mehr verteidigen.