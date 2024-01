NBA: Dallas Mavericks drehen nach Doncic-Rekordshow zu spät auf - Boston Celtics werden daheim gedemütigt

Golden State Warriors (19-24) - Los Angeles Lakers (24-23) 144:145 2OT (BOXSCORE)

Was für ein Spektakel in der Bay. Die Lakers setzen sich dank LeBron James durch, der in der zweiten Verlängerung nervenstark bleibt und den möglichen Gamewinner von Stephen Curry kontert. James legt dabei eine Statline für die Lakers auf, die es zuletzt vor fast 50 Jahren gab. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.