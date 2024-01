"Das ist so nicht akzeptabel": Lakers ätzen gegen Dillon Brooks nach Dirty Plays gegen Vanderbilt und LeBron James

Zu Beginn des zweiten Viertels kochten beim 135:119-Sieg der Houston Rockets gegen die Lakers erstmals die Gemüter hoch, als Dillon Brooks Lakers-Forward Jarred Vanderbilt erst bei einem Dunk von hinten leicht schubste und Vanderbilt wenig später beim Kampf um eine gute Rebound-Position mit dem Arm bearbeitete.

Vanderbilt schubste Brooks daraufhin weg und kassierte ein technisches Foul, doch der Forward drückte danach dem Rockets-Guard den Finger an den Kopf und wurde daraufhin des Feldes verwiesen. Aus Lakers-Sicht unverständlich, wie auch Anthony Davis klarstelle. "Er hat einen offenen Dunk und [Brooks] schubst in den Rücken, so etwas ist gefährlich", mahnte AD an.

"Spieler können sich bei sowas verletzt, aber wir wissen ja, was für ein Spieler er ist. Die Schiedsrichter lassen sowas dann laufen und Brooks hat weiter provoziert. Er redet die ganze Zeit und kann zu den Schiedsrichtern, was immer er will, sagen. [...] Er hätte ejected werden müssen."