NBA - Trade Deadline Preview Northwest Division mit Nuggets, OKC und den Wolves: Die Thunder können alle überbieten

Sollte Malcolm Brogdon am 10. Februar noch ein Spieler der Portland Trail Blazers sein, wäre das eine echte Überraschung. Die Blazers stehen nach dem Lillard-Trade am Anfang eines Rebuilds, mit Anfernee Simons, Shaedon Sharpe und Scott Henderson soll neu angefangen werden. Die anderen Spieler? Für den richtigen Preis sicherlich zu haben.

Brogdon dürfte trotz des üppigen Salärs (22,5 Mio.) und seiner Verletzungsanfälligkeit weiter viele Fans in der Liga haben, als großer, bulliger Guard, der auch für sich kreieren kann, passt er in jedes System und hat sich über Jahre in den Playoffs bewiesen.

Noch üppiger ist das Gehalt von Jerami Grant (5 Jahre, 160 Mio.), der aber Gerüchten zufolge gar nicht so verfügbar ist, wie man meinen könnte. Vielleicht ist das aber auch einfach ein kleines Manöver, um den Preis hochzutreiben. Bei Deandre Ayton ist es dagegen still, der Center konnte in Oregon kaum Eigenwerbung betreiben und lässt sich kaum noch als "Asset" verkaufen.

Rob Williams (nur 11,6 Mio. diese Saison) wäre ein solches, der "Time Lord" ist aber schon wieder verletzt und wird so die Spielzeit vermutlich in Portland beenden.