The Next Michael Jordan? Das wurde aus den NBA-Stars, die mit MJ verglichen wurden

© getty

TRACY MCGRADY

NBA-Draft: 9. Pick 1997

Saisons in der NBA: 15 (Raptors, Magic, Rockets, Knicks, Pistons, Hawks)

Statistiken: 19,6 Punkte, 5,6 Rebounds und 4,4 Assists bei 43,5 Prozent aus dem Feld und 33,8 Prozent von Downtown (938 Spiele)

Dem "Next MJ"-Hype konnte McGrady nie gerecht werden - dazu fehlte es an den sportlichen Erfolgen und vor allem der Defense. McGrady wird es verkraften können, 2017 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen.