"Niemals vergessen": LeBron James reagiert auf Klopp-Rücktritt beim FC Liverpool

NBA-Star LeBron James hat sich auf der Plattform "X" zum Rücktritt von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp geäußert. Dabei bedankte er sich bei ihm für dessen Leistungen und hatte auch eine Botschaft für den Deutschen parat.

Klopp verkündete am Freitag, von seiner Tätigkeit als Trainer des FC Liverpool zum Saisonende zurückzutreten. Als Grund brachte der 56-Jährige "fehlende Energie" vor.

Nun hat sich NBA-Star LeBron James zu Wort gemeldet und dabei auch persönliche Worte an Klopp gerichtet. "Danke für alles und noch mehr!!", schrieb der Spieler der Los Angeles Lakers auf der Plattform "X" (ehemals Twitter). "Du bist ein unglaublicher Trainer und wirst niemals vergessen werden."

Er fügte hinzu: "Und noch wichtiger: YOU'LL NEVER WALK ALONE!! Die Reds werden dich vermissen!!" Hintergrund: "You'll Never Walk Alone" von Gerry and the Pacemakers ist die Vereinshymne des FC Liverpool.

LeBron James besitzt bereits seit 2011 Anteile am FC Liverpoolund macht auch öffentlich keinen Hehl daraus, dass dem Premier League-Klub seine Unterstützung gilt.