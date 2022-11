NBA - LeBron James, das Vermögen des Lakers-Stars, sein Gehalt und seine Investitionen: Pizza, Kloppo und deutsche Fahrräder

LeBron James ist der erste aktive NBA-Star, der es laut Schätzungen von Forbes zum Milliardär geschafft hat. Wie hat sich der King sein Imperium abseits der NBA aufgebaut? SPOX stellt seine Investitionen vor und blickt auf das Vermögen des Lakers-Stars.

Am 2. Juni 2022 dürfte es sich LeBron James mit einer schönen Flasche des edelsten Champagners auf seiner Couch in seiner Edel-Villa in Los Angeles gemütlich gemacht haben. Es gab etwas zu feiern. Das Wirtschaftsmagazin Forbes vermeldete: Der 37-Jährige ist Milliardär! Diese Schallmauer zu durchbrechen gelang noch keinem aktiven NBA-Star vor ihm. Auch nicht Michael Jordan, der erreichte ein zehnstelliges Vermögen nach Schätzungen von Forbes erst 2014, über ein Jahrzehnt nach seinem Karriereende. Ansonsten kam kein anderer NBA-Spieler bislang auch nur in die Nähe der Milliardenmarke. Dieses Vermögen hat sich James natürlich nicht nur durch seine NBA-Gehälter aufgebaut. Zwar setzt der ehemalige Cavs-, Heat- und heutige Lakers-Star auch in dieser Hinsicht Bestmarken, doch dazu kommt noch ein groß angelegtes Imperium aus Investments in verschiedene Unternehmen, Werbedeals und Immobilien. "Für mich ist das der größte Meilenstein", hat der Lakers-Star bereits 2014 in einem Interview mit GQ über die 1-Milliarde-Schallmauer verlauten lassen. "Ich will mein Business maximieren. Wenn ich jemals ein Milliarden-Athlet werde ... hip hip hooray!" Doch wie hat er das geschafft? SPOX wirft einen Blick auf das Vermögen des Kings.

© getty LeBron James - Gehalt: So viel verdient der Lakers-Star Der Großteil von LeBrons Vermögen stammt tatsächlich nicht von seinem Gehalt in der NBA. Bislang hat er in seiner 19-jährigen Karriere allein auf dem Basketballcourt 387,4 Millionen Dollar verdient (Stand: November 2022). In der Saison 2022/23 kommen nochmal 44,5 Mio. Dollar an Gehalt von den Los Angeles Lakers hinzu. Dabei bleibt es aber nicht. Erst im August hat James eine vorzeitige Vertragsverlängerung in L.A. unterschrieben, die ihm für zwei weitere Jahre nochmal 97,1 Mio. Dollar einbringen könnte - je nach Entwicklung des Salary Caps, von dem LeBrons Gehalt abhängig ist, könnte es auch noch mehr werden. Damit müssen die Lakers ihm in der Saison 23/24 etwa 46,7 Mio. Dollar und 24/25 nochmal 50,4 Mio. Dollar überweisen, sollte er seine Spieleroption für das letzte Vertragsjahr ziehen. LeBron James: Das NBA-Gehalt des Lakers-Stars bis 2025 Saison Team Gehalt Vertragsoption 2022/23 Los Angeles Lakers 44,5 - 2023/24 Los Angeles Lakers 46,7 - 2024/25 Los Angeles Lakers 50,4 Spieleroption

© getty LeBron James: 529 Millionen Dollar an NBA-Gehältern! Damit stellt James einen neuen NBA-Rekord auf. Schon jetzt ist er der Spieler, der in seiner Karriere am meisten Geld eingenommen hat - vor Kevin Garnett, der in 22 NBA-Jahren auf 334,3 Mio. Dollar kam. Doch durch die immer weiter steigenden Gehälter hätte LeBron in ein paar Jahren von Kevin Durant bei den Karriereeinahmen überholt werden können. KD kommt nach Abschluss seines aktuellen Vierjahresvertrags 2026 auf knapp 500 Mio. Dollar Karriereeinahmen. Durch die vorzeitige Vertragsverlängerung hat sich nun aber wieder James an die Spitze gesetzt, wenn man auch die zukünftigen Einnahmen mit einbezieht. Bis 2025 wird der King insgesamt 529 Mio. Dollar in der besten Basketballliga der Welt verdient haben. Wahrscheinlich handelt es sich dabei aber nicht um seinen letzten NBA-Vertrag, es dürfte also noch ein nettes Sümmchen hinzukommen.

© getty LeBron James und sein Wirtschaftsimperium Auf einem "freien" Markt ohne Salary Cap würde LeBron sicherlich noch deutlich mehr für seine Qualitäten auf dem Basketball-Court einstreichen. Doch das macht er mit einem Wirtschaftsimperium abseits des Parketts wieder wett. Wenn LeBron bis zum Erreichen der Milliarden-Schallmauer im August "nur" 387,4 Mio. Dollar durch seine NBA-Gehälter eingenommen hat, dann fehlt bis zur Milliarde noch ein Stückchen. Die restlichen Einnahmen setzen sich aus Werbedeals, Investments und Immobilien zusammen, insgesamt soll er vor den Steuern 1,2 Milliarden Dollar in seiner Karriere eingenommen haben.

© getty LeBron James - Vermögen: Nur ein Sportler verdient mehr Laut Forbes ist der vierfache NBA-Champion und 18-fache All-Star aktuell der zweitbestbezahlte Sportler der Welt hinter Lionel Messi, in den zwölf Monaten zwischen Sommer 2021 bis Sommer 2022 kam er demnach auf Einnahmen in Höhe von 121,2 Mio. Dollar (bei einem NBA-Gehalt von 41,2 Mio. Dollar). Messi kommt im gleichen Zeitraum auf ein Gehalt von 75 Millionen Dollar und auf Einnahmen abseits des Rasens in Höhe von 55 Millionen Dollar (insgesamt 130 Mio. Dollar).

© getty LeBron James: Gelddruckmaschine SpringHill Company Ein Großteil der "Nebenverdienste" stammt aus der von LeBron und seinem Geschäftspartner Maverick Carter 2020 selbst gegründeten SpringHill Company - benannt nach dem Appartementkomplex in Akron, Ohio, in dem der junge James gemeinsam mit seiner Mutter lange in einfachen Verhältnissen wohnte. Das Unternehmen vereint drei Firmen unter einem Dach: Robot Company, James' Marketingfirma

Uninterrupted, James' eigene Medienplattform

SpringHill Entertainment, ein Produktionsunternehmen, das auch an Space Jam 2 beteiligt war Der Wert der SpringHill Company wird auf 725 Mio. Dollar geschätzt, 2021 hat James einen Anteil der Firma an mehrere Investoren verkauft, er bleibt aber Medienberichten zufolge der größte Anteilseigner. Forbes schätzt, dass LeBrons Anteile etwa 300 Mio. Dollar wert sind.

© imago images LeBron James und Bugs Bunny: Ein Traumpaar Der Nachfolger von Michael Jordans "Space Jam", in dem die Looney Tunes gemeinsam mit James in der Hauptrolle dessen Sohn und gleichzeitig die halbe Welt retten, hat an den Kinokassen 163 Millionen Dollar weltweit eingebracht. Der Film wurde von James' eigener Firma produziert. Auch die Dokumentation "What's My Name: Muhammad Ali" hat SpringHill produziert, nur um eine kleine Auswahl zu nennen.

© getty LeBron James: Auch deutsche Fahrräder im Portfolio Von James' jüngster Investition profitierte sogar ein deutsches Unternehmen. Im Juli 2022 wurde bekannt, dass der Lakers-Star 30 Mio. Dollar in die Fahrradfirma Canyon aus Koblenz investiert. Damit übernimmt er etwa vier Prozent der Anteile, Canyon wird mit etwa 750 Millionen Euro bewertet. LeBron selbst gilt als Befürworter von Fahrrädern, zu einem früheren Zeitpunkt beteiligte er sich bereits am US-amerikanischen Hersteller Cannondale. Zudem ließ er selbst Taten sprechen, einmal fuhr er in Miami mit dem Rad zu einem Spiel. Und auch in der Bubble gab es Bilder von James auf einem Drahtesel. Seine Stiftung schenkte zudem zahlreichen Schülern Fahrräder, auch weil James in seiner Kindheit selbst viel mit dem Fahrrad unterwegs war.

© getty LeBron James - Investitionen: Pizza, Pizza, Pizza 2015 stieg er zudem in die Pizza-Kette Blaze Pizza ein. Damals soll er weniger als 1 Mio. Dollar für 10 Prozent der Firmenanteile gezahlt haben, heute soll diese Investition um die 30 Mio. Dollar wert sein. Mittlerweile gibt es über 300 Blaze-Pizza-Filialen, die sind teils unter Firmenbesitz, teils werden sie in einem Franchise-System operiert. Auch James besitzt oder hält Anteile an mehreren Filialen.

© getty LeBron James: Geschäfte mit dem Terminator Zudem gründete er gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger eine Firma für Nahrungsergänzungsmittel und verkaufte diese später gewinnbringend weiter. Auch bei Tonal, eine Firma für smarte Heimtrainer, oder beim Mitfahr-Giganten Lyft besitzt James Firmenanteile. Einnahmen durch andere Investitionen kamen zum Beispiel durch den 3-Milliarden-Dollar-Verkauf von Beats by Dre an Apple 2014 zustande. James war nicht nur Werbegesicht, sondern hielt auch einen kleinen Firmenanteil.

© getty Die Investitionen von LeBron James: Das große Geld mit Kloppo Geschäftsmann LeBron verfolgt für seine Zukunft den großen Wunsch, einmal ein NBA-Team zu besitzen. In einem anderen Sport ist er da schon ein Stückchen weiter, seit 2011 hält er Anteile am Premier-League-Klub FC Liverpool. Dieses Investment dürfte sich schon jetzt gelohnt haben, seit seinem Einstieg beim LFC bis Mitte 2018, als der Traditionsklub das Champions-League-Finale erreichte, hatte sich sein Investment Medienberichten zufolge bereits fast verfünffacht.

© getty Nicht nur Liverpool: An diesen Sportteams ist LeBron beteiligt Ihm soll etwa 1 Prozent der Fenway Sports Group gehören, die nicht nur die Reds, sondern auch die Boston Red Sox (MLB) oder die Pittsburgh Penguins (NHL) besitzt. Forbes schätzt LeBrons Gesamtwert an den Fenway-Anteilen auf 90 Mio. Dollar. Zusätzlich soll er über einen Fonds passiver Investor bei Milan sein.

© getty LeBron James: Erst Pickleball, dann ein NBA-Team? Bevor es mit dem Traum eines NBA-Teams klappt, muss sich James aber noch mit anderen Sportarten begnügen. Im September hat LeBron gemeinsam mit Geschäftspartner Maverick Carter sowie unter anderem Draymond Green, Kevin Love und anderen Anteilseignern ein Team in der Major League Pickleball erworben. Die Variante des Tennis' wird als "am schnellsten wachsender Sport" in den USA bezeichnet, die Profiliga hat ihre Teams von zwölf auf 16 Mannschaften ausgeweitet. Diesen Umstand nutzte die Gruppe um LeBron aus, um mit einzusteigen.

© getty Werbegesicht LeBron James: Die Einnahmen des Lakers-Stars Das war es aber noch nicht an Einnahmen, James dient natürlich auch als Werbegesicht für zahlreiche Marken, was er sich wiederum gut entlohnen lässt. Sein größter Werbepartner ist der Sportartikelhersteller Nike. Dazu kommen Werbeverträge mit AT&T, Pepsi, Walmart oder Crypto.com. Letztere ließen sogar eine Super-Bowl-Werbung mit dem King springen.

© getty LeBron James und Nike: Eine lebenslange Partnerschaft Bereits 2003, im Alter von 18 Jahren, hat er einen Deal bei Nike unterschrieben. 2015 warf ihm der Sportartikelhersteller dann einen lebenslangen Vertrag hinterher. Der allein soll James jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag einbringen.