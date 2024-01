NBA: Medizinischer Notfall! Match zwischen Utah Jazz und Golden State Warriors abgesagt

Aufgrund eines medizinischen Notfalls ist das Match zwischen den Utah Jazz und den Golden State Warriors in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag abgesagt worden.

Wie Golden State in einem Statement mitteilte, wurde Warriors-Assistenztrainer Dejan Milojević am Dienstagabend in Salt Lake City, Utah, in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er bei einem privaten Teamessen einen medizinischen Notfall erlitten hatte.

Genauere Informationen über den Gesundheitszustand des 46-Jährigen teilte die Franchise jedoch nicht mit.

Die NBA verkündete daraufhin in einer eigenen Mitteilung die Absage des Spiels zwischen den Jazz und den Warriors, welches in der Nacht zum Donnerstag um 3 Uhr deutscher Zeit hätte stattfinden sollen. Das Match solle zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, einen genauen Termin nannte die Liga aber nicht.

Milojević ist seit 2021 Assistenztrainer in San Francisco. Zuvor trainierte er in Europa unter anderem das serbische Team Mega Vizura, bei dem auch Nikola Jokić einst unter Vertrag stand.