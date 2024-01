NBA: Booker-Mania in New Orleans, Pacers verlieren bei Siakam-Debüt

Es sollte DER Abend von Udonis Haslem werden. Am Abend seines Jersey-Retirements wollte das Heat-Urgestein einen Sieg seines Teams sehen - doch es kam ganz anders. Jeweils acht Führungswechsel und Gleichstände machten das Southeast Division-Duell zu einer unterhaltsamen Partie, die bis kurz vor Schluss noch in Händen von Miami lag.

36 Sekunden vor Schluss brachte ein Dreier von Tyler Herro die Heat mit vier Punkten in Führung. Bogdanovic verkürzte sechs Sekunden später an der Freiwurflinie auf zwei Punkte. Miami verpasste es jedoch acht Sekunden vor Schluss, den Sack zuzumachen. Dejounte Murray nahm die Einladung dankend an und traf zwei Sekunden vor dem Ende einen Dreier zum Sieg. Für den Hawks-Guard ist es der zweite Siegtreffer in Folge, nach dem er bereits in der Nacht auf Donnerstag gegen die Orlando Magic einen Midrange-Wurf zum 106:104-Endstand verwertet hatte.