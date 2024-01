NBA: 13 Führungswechsel! Nuggets gewinnen Krimi gegen Celtics knapp

Celtics vs. Nuggets: Jokic verpasst Triple-Double bei erstem Spiel nach Milosevic-Tod

Nikola Jokic zeigte mit 34 Punkten, zwölf Rebounds und neun Assists erneut eine bärenstarke Leistung. Für den Serben stand das Spiel nach dem Tod seines Landsmanns Dejan Milosevic am Mittwoch unter besonderen Vorzeichen. Der Assistenztrainer der Golden State Warriors war zeitweise Jokics Coach in Serbien. Beide pflegten nach wie vor ein gutes Verhältnis zueinander.

"In den letzten Tagen haben wir ihn unterstützt, getröstet und umarmt", sagte Nuggets-Trainer Michael Malone. "Nikola ist rausgegangen und hat Dejans Andenken und sein Vermächtnis geehrt, indem er auf höchstem Niveau gespielt hat. Das ist nicht einfach, wenn man ein schweres Herz hat. Aber Nikola ist ein besonderer Mensch."

Der Titel des Topscorers ging diesmal an Jamal Murray. Der Guard erzielte effiziente 35 Punkte und traf dabei 15/21 aus dem Feld.

Bei den Celtics punkteten Derrick White (24), Kristaps Porzingis (21), Jayson Tatum (22) und Jaylen Brown (13) jeweils zweistellig. Für die Celtics war es die erste Heimniederlage der Saison. Zuletzt hatten sie 20 Spiele in Folge vor eigenem Publikum gewonnen.

In der regulären Saison treffen die Celtics und die Nuggets nur noch einmal aufeinander. Am 7. März trifft man sich in Denver.

NBA - Celtics vs. Nuggets: Die Stats-Leader