NBA All-Star-Weekend 2024: Datum, Termine, Contest, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream

© getty / Twitter

NBA All-Star-Weekend 2024: Datum, Termine, Zeitplan

Im Vergleich zur letzten Saison gibt es hinsichtlich des All-Star-Wochenendes keine großen Veränderungen. Erneut wird es am Freitag zur Rising Stars Challenge kommen, wo die aufstrebenden Jungstars der Liga in einem kleinen Turnier gegeneinander antreten.

Am Samstag messen sich dann ausgewählte Spieler in der Skills Challenge sowie dem Dreier- und Dunk-Contest. Beim 3PT-Wettbewerb soll es laut NBA-Insider Shams Charania zu einem Novum kommen: Zum ersten Mal in der Geschichte soll mit Sabrina Ionescu eine WNBA-Spielerin daran teilnehmen. Die Guard-Spielerin von New York Liberty hält mit 37/40 möglichen Punkten geschlechtsübergreifend den Dreierrekord.

Das Finale des All-Star-Wochenendes findet schließlich am Sonntag mit dem All-Star Game statt. Die besten Spieler beider Konferenzen treffen hier im West/Ost-Duell aufeinander.