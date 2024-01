"Müssen das endlich klären": Stephen Curry tritt bei Dreier-Contest gegen WNBA-Star an

Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, soll es beim All-Star-Wochenende in Indiana (16. bis 18. Februar) zum Showdown zwischen Curry und Ionescu kommen. Auch der Warriors-Star selbst gab darauf vor der Partie gegen die Kings einen Hinweis, als er - von TNT verkabelt - beim Warmup folgendes über Ionescu sagte: "Ich glaube, dass ich sie dahin bringen muss. Wir müssen das jetzt endlich klären."

Ionescu hatte beim Dreierwettbewerb der WNBA 37 von 40 möglichen Punkten erreicht, im Anschluss meinte Curry, dass er diesen Rekord unbedingt brechen wolle. Schon damals koketttierte der 35-Jährige mit einer Teilnahme von Ionescu an einem NBA-Wettbewerb.

Ionescu selbst bestätigte ebenfalls indirekt ihre Teilnahme, sie gilt als beste Schützin der WNBA. In der Vorsaison verwandelte sie 45 Prozent ihrer Dreier und ist schon länger mit Curry befreundet, auch wenn dieser sie nicht für Under Armour rekrutieren konnte. Stattdessen unterschrieb Ionescu bei Nike.

Curry hat den Three-Point Contest in seiner Karriere zweimal gewonnen (2015, 2021), mit 31 Punkten in einer Runde hält er weiterhin den Rekord in diesem Wettbewerb. Im Vorjahr setzte sich Damian Lillard, damals noch im Jersey der Portland Trail Blazers, gegen Buddy Hield und Tyrese Haliburton (beide Pacers) durch.