NBA: Mega-Comeback der Phoenix Suns im vierten Viertel! Kevin Durant versenkt die Sacramento Kings - Daniel Theis ärgert Chet Holmgren

Philadelphia 76ers (26-13) - Denver Nuggets (28-14) 126:121 (BOXSCORE)

Das Duell der MVPs der vergangenen drei Jahre ging in Philadelphia an Joel Embiid, der mit 41 Punkten und 10 Assists Nikola Jokic (25, 19 Rebounds) übertrumpfen konnte. Am Ende hatte der Kameruner den längeren Atem. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.