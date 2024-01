NBA - Joel Embiid entscheidet spektakuläres Duell mit Nikola Jokic für sich: Sixers schlagen Denver Nuggets

Philadelphia 76ers (26-13) - Denver Nuggets (28-14) 126:121 (BOXSCORE)

Embiid kam dabei auf 41 Punkte (13/22 FG), 7 Rebounds und 10 Assists, somit die Serie mit 16 Partien mit mindestens 30 Zählern und 10 Boards riss, dennoch war es das 18. 30-Punkte-Spiel in Serie, die sechstlängste Serie in der NBA-Geschichte. Nikola Jokic konterte dies mit 25 Punkten (11/20) und 19 Rebounds, davon kamen 11 am offensiven Brett, was für den Serben einen neuen Karrierebestwert darstellte.

Allerdings verteidigten sich die MVPs der vergangenen drei Jahre nur selten direkt. Die Sixers begannen mit Nicolas Batum gegen den Nuggets-Star, Denver versuchte es nach einiger Zeit vor allem mit Aaron Gordon gegen Embiid, nachdem der Sixers-Center schon zur Pause bei 23 Punkten stand.