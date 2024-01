NBA: L.A. Clippers schlagen Los Angeles Lakers ohne LeBron James - Nikola Jokic versenkt Indiana Pacers eiskalt

NBA: Die Spiele der Nacht im Überblick

Indiana Pacers (24-20) - Denver Nuggets (31-14) 109:114 (BOXSCORE)

Pascal Siakam konnte die dritte Niederlage der Pacers in Folge nicht verhindern bei seinem ersten Auftritt vor den heimischen Fans mit 16 Punkten und 10 Rebounds. Tyrese Haliburton fehlte aufgrund seiner Oberschenkelzerrung und wird auch mindestens die nächsten zwei Spiele verpassen. Rick Carlisle wurde mit seinem zweiten technischen Foul im dritten Viertel frühzeitig rausgeschmissen.

Brooklyn Nets (17-26) - New York Knicks (27-17) 103:108 (BOXSCORE)

Auch in New York kam es zum Stadtduell, die Knicks feierten ihren vierten Sieg in Folge. Das sah zum Start des vierten Viertels noch anders aus, dort setzten sich jedoch Jalen Brunson, Julius Randle (beide 30 Punkte) und Co. mit 32:18 durch. Die Nets verspielten damit im zweiten Spiel in Folge eine zweistellige Führung im vierten Viertel, das konnte auch Mikal Bridges mit einem Career-High von 7 Triples (13 Versuche) und 36 Punkten nicht verhindern.

Oklahoma City Thunder (30-13) - Portland Trail Blazers (12-31) 111:109 (BOXSCORE)

New Orleans Pelicans (26-18) - Utah Jazz (22-23) 153:124 (BOXSCORE)

Die Pels schienen sich von der Herb-Sequenz mitreißen zu lassen und machten ein bis dahin einigermaßen knappes Spiel anschließend zu einem Blowout. C.J. McCollum führte sein Team mit 33 Punkten und 9/13 Triples an, Jones (22) war perfekt von Downtown mit 4/4. Zion Williamson (17) legte einen neuen Karrierebestwert mit 11 Assists auf und dankte anschließend seinen Trainern und Mannschaftskollegen, dass sie ihm als "Point Zion" vertrauen.

L.A. Clippers (28-14) - Los Angeles Lakers (22-23) 127:116 (BOXSCORE)