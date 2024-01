NBA: Orlando Magic gelingt Kampfsieg gegen Denver Nuggets! Paolo Banchero überragt - Moritz Wagner brilliert in Schlusssekunden

Denver Nuggets (25-12) - Orlando Magic (20-15) 120:122 (BOXSCORE)

Bei Gleichstand mit 35 Sekunden zu spielen hatten die Nuggets den Ball und damit den Vorteil, Orlando demonstrierte jedoch exzellente Verteidigung auf individuellem und Teamlevel. Nach gutem Druck auf den Ballhandler durch Jalen Suggs switche Wagner im richtigen Moment, der Ball landete in den Händen von Kentavious Caldwell-Pope. Der brachte einen wilden Pass nicht zu seinem Ziel, stattdessen kriegte Wagner die Hände an den Ball und startete einen Fastbreak.

Unmittelbar vor dem eigenen Abschluss legte er noch zu Banchero ab, der von Nikola Jokic gefoult wurde. 10 Sekunden vor Schluss stellte Banchero an der Freiwurflinie auf +2, einmal mussten sie also noch erfolgreich verteidigen. Das gelang gegen Jamal Murray, dabei waren Wagner und Suggs erneut auschlaggebend. Wagner stellte sich nach einem Switch gut an und bekam im richtigen Moment Hilfe von Suggs, wodurch Murray einen schwierigen Wurf nehmen musste und vergab.

Für die Magic war es das dritte Spiel in vier Tagen, am Mittwoch unterlagen sie in einem Thriller mit doppelter Overtime gegen die Kings. Franz Wagner verletze sich dort am rechten Knöchel, gegen Denver fielen auch Goga Bitadze und Wendell Carter Jr. kurzfristig aus. Anthony Black musste das Spiel nach weniger als fünf Minuten frühzeitig verlassen. Banchero und Wagner waren die einzigen verfügbaren Big Men der Magic. Orlando schien auf die vierte Niederlage in Folge zuzugehen, diesen Sieg in der Höhenluft Denvers wird das Team von Jamahl Mosley wohl nicht so schnell vergessen.

Gerade für Banchero war es ein besonderer Abend, der 21-Jährige verbuchte das erste Triple-Double seiner Karriere mit 32 Punkten (8/21 FG), 10 Rebounds und 11 Assists in fast 41 Minuten. Suggs stellte einen neuen persönlichen Bestwert auf mit 27 Zählern bei 7/9 Triples, Wagner markierte 19 Punkte (8/14 FG), 11 Rebounds, 3 Assists und 2 Steals ohne Turnover in knapp 38 Minuten. Cole Anthony steuerte von der Bank kommend 23 Zähler (8/15 FG) und 4 Assists bei.