NBA - Re-Draft 2021: Franz Wagner macht einen Sprung - Cunningham nicht mehr der Top-Pick

Pick 13 - Indiana Pacers: Jalen Johnson (20)

Ursprünglicher Pick: Chris Duarte

Duarte spielte eine solide Rookie-Saison, kämpfte danach aber mit Verletzungen und ist nun schon wieder weg. Mit dem Wissen, dass Indy wenig später das Duo Turner/Sabonis aufbricht und mit Tyrese Haliburton einen offensiven Feingeist in den Rust Belt holt, passt Johnson als athletischer Forward perfekt zum Stil der Pacers. Das sieht man derzeit bestens in Atlanta an der Seite von Trae Young.