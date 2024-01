NBA: Dallas Mavericks zittern sich nach furioser zweiter Halbzeit zu Sieg gegen Wagner-Brüder - Luka Doncic überragt erneut

Dallas Mavericks (26-21) - Orlando Magic (24-23) 131:129 (BOXSCORE)

Luka Doncic war dabei mit 45 Punkten (12/23 FG, 18/21 FT), 9 Rebounds und 15 Assists in 43 Minuten mal wieder der überragende Mann, dazu lief Tim Hardaway Jr. (36, 11/17 FG) nach der Pause mal wieder richtig heiß und erzielte 28 Zähler in der zweiten Halbzeit. Jaden Hardy hielt die Mavericks mit 18 Punkten in der ersten Hälfte im Spiel, insgesamt 20 Zähler (8/9) waren die Einstellung seines Karrierebestwerts. Ansonsten punktete für Dallas nur Dereck Lively II (20, 11 Rebounds) zweistellig.

Noch zur Pause führten die Magic dank eines überragenden Paolo Banchero (36, 13/25, 9 Rebounds, 7 Assists) mit +16 zur Pause, doch in der Folge ging bei den Magic offensiv nichts mehr. Im dritten Viertel kratzten die Gäste, die am Vortag noch die Phoenix Suns eindrucksvoll schlugen, nur 12 Zähler (4/20 FG) zusammen, lediglich Moritz Wagner (16, 7/12) brachte Orlando in dieser Phase mit zwei verwandelten Dreiern ein wenig Offense. Dallas drehte hier den Spieß komplett um (35:12), konnte sich in der Folge aber nicht weiter absetzen.

Das lag auch an Franz Wagner, der im Schlussabschnitt drei Dreier am Stück verbuchte und 13 seiner 21 Punkte (8/16, 6 Assists) hier markierte. Der Berliner kam diesmal als Shooting Guard zum Einsatz, da Jonathan Isaac den geschonten Markelle Fultz in der Starting Five vertrat. Der Defensiv-Spezialist spielte als Vorsichtsmaßnahme aber nur in der ersten Halbzeit, auch das war ein Faktor für das Comeback der Mavericks.