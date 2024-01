NBA: Sind 73 Punkte von Luka Doncic belanglos? Was hinter der Scoring-Explosion in der Liga steckt

Wir sprechen hier also von 20 Versuchen und 14 Freiwürfen pro Spiel, die damals mehr genommen wurden. Das Tempo war also deutlich höher, allerdings gab es zu dieser Zeit noch keine Dreierlinie und mit den Ausnahmen von Jerry West, Elgin Baylor und Robertson waren es vor allem Center, die das Spiel dominierten. Dennoch: Dass wir derzeit so viele Punkte sehen, ist nichts Neues, die meisten NBA-Fans kennen die früheren Zeiten einfach nicht.

Auch in Sachen Pace erleben wir keine Saison, die ein großartiger Ausreißer ist. Um besser vergleichen zu können, verwenden wir die Zahlen von basketball-reference.com, die ein wenig von den offiziellen Zahlen der NBA abweichen. Für diese Saison sind es pro Spiel im Schnitt 99,2 Ballbesitze für jedes Team. Dieser Wert ist zum Beispiel niedriger als 2018/19 (100) oder auch der Bubble-Saison (100,3).

Davor wurden 100 Ballbesitze zuletzt in der Spielzeit 1988/89 geknackt, also in den Jahren, in den Michael Jordan eine Scoring-Krone nach der anderen gewann. 1986/87 machte MJ 37,1 Zähler im Schnitt und nahm dabei nicht einen einzigen Dreier pro Partie. Erst Mitte der 90er wurde das Spiel um ein Vielfaches langsamer, als Isolations und Post-Ups das Gros von NBA-Offenses darstellten.