NBA: Dallas Mavericks enttäuschen bei Rückkehr von Kyrie Irving und werden von Utah Jazz abgeschossen - Jordan Clarkson beendet unglaubliche Dürre

Utah Jazz (15-19) - Dallas Mavericks (19-15) 127:90 (BOXSCORE)

Noch vor einem Monat hatten die Mavs Utah eine empfindliche 50-Punkte-Niederlage zugefügt, wobei Luka Doncic schon in der ersten Halbzeit ein Triple-Double verbucht hatte. So einfach machten es die Jazz dem Slowenen diesmal nicht. Der Superstar der Mavs wirkte zeitweise lustlos und nahm in der ersten Halbzeit fast nur Dreier, die aber nicht fallen wollten. Am Ende waren es 19 Punkte (6/20 FG, 3/13 3P) und 14 Assists für Doncic.

Für Kyrie Irving (14, 6/14, 9 Rebounds) lief es nur bedingt besser, nur zu Beginn des vierten Viertels hatte der Guard mit einem Bank Shot sowie einem Score in Transition mal eine gute Phase, als die Gäste noch einmal auf 13 Zähler verkürzten. Es war nur ein kleines Strohfeuer, Utah antwortete mit einem 10:0-Lauf und Mavs-Coach Jason Kidd nahm seine Starter bereits 6:42 Minuten vor Schluss vom Feld.

Die Jazz ließen die Starter noch eine Weile drauf, sodass der Run sogar noch auf 25:2 anwuchs. Lediglich Jordan Clarkson durfte bleiben (Zitat Coach Will Hardy: "Hol dir verdammt nochmal einen Rebound, damit du auf die Bank kannst"), um sich noch das erste Triple-Double seiner Karriere zu sichern. Und nicht nur das: Es war das erste Triple-Double eines Jazz-Spielers seit Carlos Boozer im Februar 2008, die mit Abstand längste Dürrephase der NBA war unter großem Jubel der Jazz-Fans damit beendet.