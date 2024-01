NBA: Blowout bei Rückkehr an alte Wirkungsstätte! Celtics lassen Ex-Coach Udoka abblitzen

Trotz Blowout-Sieg gegen Rockets: Jayson Tatum ist "frustriert"

Für einen Aufreger sorgte am Ende der Partie nochmal Starspieler Jayson Tatum. Trotz eines Vorsprungs von fast 30 Punkten mit zehn verbliebenen Spielminuten im vierten Viertel beschwerte sich der Celtics-Guard so vehement über einen Non-Call, dass er in kürzester Zeit zwei technische Fouls zugesprochen bekam und den Platz verlassen musste. "Ich weiß, wie weit das Spiel fortgeschritten ist, das Spiel war so gut wie vorbei. Aber ich muss auch für mich selbst einstehen", verteidigte sich der 25-Jährige nach dem Spiel.

Bester Spieler der Rockets war Alperen Sengün, dem in 25 Minuten 19 Punkte, 10 Rebounds und vier Steals gelangen. Cam Whitmore erzielte 22 Punkte und Rückkehrer Dillon Brooks kam auf 12.