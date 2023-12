Giannis zu stark: Milwaukee Bucks setzen ihren Lauf bei den New York Knicks fort

Kurz vor Weihnachten hat Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks in der NBA eine deutliche Heimniederlage hinnehmen müssen. Nach zuletzt zwei Siegen unterlagen die Knicks den Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo mit 111:130. Hartenstein startete von Beginn und erhielt mit knapp 33 Minuten die drittmeiste Spielzeit in seinem Team, dabei legte der Center zwölf Punkte und 13 Rebounds auf.

Die Bucks, die im Spiel zuvor die Orlando Magic (118:114) um die beiden Weltmeister Franz und Moritz Wagner bezwungen hatten, feierten ihren siebten Sieg in Serie und den neunten aus den vergangenen zehn Partien. Im Madison Square Garden konnte sich der Tabellenzweite der Eastern Conference einmal mehr auf Antetokounmpo verlassen, der Grieche war mit 28 Zählern Topscorer der Gäste. Den Knicks hingegen reichten 36 Punkte des starken Jalen Brunson nicht.

