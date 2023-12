NBA - Joel Embiid mit historischem Lauf: Die Rückkehr in die Ära Wilt Chamberlain

© getty

Joel Embiid: Klappt es diesmal in den Playoffs?

Und von Minnesota bis Washington finden diese keine Antworten für den 29-Jährigen, der in dieser Form womöglich der beste Spieler der NBA ist. Über Jahre hatte Jokic immer das Argument der Advanced Stats auf seiner Seite, nun führt Embiid einige dieser "Nerd-Statistiken" an, was seinem neuerlichen MVP-Case sicherlich nicht schaden kann.

Und nicht nur das. Die Sixers haben das mit Abstand beste Net-Rating der Liga (auch hier: Der Spielplan half mit) und mischen zusammen mit den Favoriten Boston und Milwaukee voll mit im Kampf um die beste Bilanz im Osten. In den direkten Duellen steht Philly zwar im Moment bei 1-3, alle vier Partien waren aber knapp und sollten Hoffnung geben, dass Philadelphia im Frühjahr erstmals seit 2001 wieder über die zweite Runde herauskommt.

Dafür muss Embiid aber vor allem beweisen, dass er auch in den Playoffs ähnlich dominant auftreten kann. Das bleibt der Makel, der an Embiid heftet, egal wie viele 30/10-Spiele er in der Regular Season auflegt. Dennoch machen die vergangenen Auftritte Hoffnung, eben weil Embiids Offense diverser geworden ist. Und mal ehrlich: Nach all dem Drama um James Harden - wer hätte gedacht, dass in Philly nun so eine Aufbruchstimmung herrschen würde? Embiid (und auch Tyrese Maxey) machen es möglich.