Dennis Schröder schließt Teilnahme von Maxi Kleber bei Olympia nicht aus: "Kann man immer gebrauchen"

Im Exklusiv-Interview mit SPOX hat sich Dennis Schröder zu einer möglichen Olympia-Teilnahme von Maxi Kleber geäußert. Dabei räumte er auch Fehler in seinen früheren Aussagen ein, die unmittelbar dazu führten, dass Kleber seine Bereitschaft für die WM zurückzog.

Noch vor dem WM-Turnier hatte Schröder im Podcast Got Nexxt öffentlich Kritik an Klebers Entscheidung geübt, im Vorjahr nicht an der EM teilzunehmen. "Wenn du zu Gordon Herbert sagst: Ich will im Sommer Ballhandling trainieren und an meinem Game arbeiten - Maxi, sorry, aber du hast kein Game. Du wirfst aus der Ecke, du verteidigst. Du bist ein Pick-and-Roll-Spieler. Du bist ja kein Carmelo Anthony."

Auf seine damaligen Aussagen angesprochen, ruderte Schröder nun im SPOX-Interview zurück. "Ich dachte damals nur", beteuerte der 30-Jährige, "dass ich die Leute beschütze, die letztes Jahr bei der EM dabei waren. Das war mein einziger Anhaltspunkt, dieses Team vielleicht wieder zusammenzubringen."

Gleichzeitig gestand Schröder ein, im damaligen Interview die falschen Worte gewählt zu haben. "Ich habe mich beim letzten Mal nicht richtig ausgedrückt, sodass die Leute in den Medien dann natürlich durchgedreht sind."

Dennis Schröder offen für Rückkehr von Maxi Kleber

Im Bezug auf eine mögliche Teilnahme Klebers an den Olympischen Spielen 2024 in Paris ist sich Schröder sicher: "Einen Maxi Kleber braucht jedes Team. Er spielt Defense, macht das Feld breit, holt Rebounds und kann Alley Oops verwerten. Er ist sich auch für die Drecksarbeit nicht zu schade."

© imago images Dennis Schröder (r.) wurde bei der WM zum "wertvollsten Spieler des Turniers" gewählt. Er tritt damit in die Fußstampfen von Ricky Rubio (2018) sowie Kyrie Irving (2014) und Kevin Durant (2010).

Zeitgleich macht er jedoch klar, dass die Teamchemie in beiden Turnieren der Schlüssel zum Erfolg gewesen ist. "Wir haben nichtsdestotrotz Gold geholt und müssen natürlich aufpassen, wen wir mitnehmen und was wir machen. Aber ich werde nicht dafür bezahlt, die Entscheidung zu treffen, das macht der Coach."

Das vollständige Interview mit Dennis Schröder gibt es am Dienstag auf SPOX.

Dennis Schröder: Seine Stationen in der NBA