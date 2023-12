NBA - Re-Draft 2019 mit Zion Williamson und Ja Morant: So sollten die Teams heute wählen

Mit Zion Williamson und Ja Morant kamen 2019 zwei Superstars in die Liga, die mittlerweile jedoch beide Fragezeichen mit sich bringen. Wir blicken zurück auf den Draft 2019 und wählen neu!

Die Rookiesaison des Jahrgangs 2019 wurde wegen Corona unterbrochen und endete in der Disney-Bubble, dennoch war schnell zu erkennen, welche Spieler sich auf das höchste Level im Jahrgang abheben können würden. Schauen wir erstmal, wie damals gedraftet wurde.

Einen Shooter wie Max Strus kann jedoch jedes Team gebrauchen. Der 27-Jährige zeigt aktuell in Cleveland, dass er auch ohne die Heat Culture funktionieren kann.

Romeo Langford schaffte es nie wirklich in die Rotation der Celtics und spielt aktuell selbst bei den Spurs nur noch im G-League-Team.

In die Heat Culture hätte Gafford sicher auch reingepasst mit seinen Qualitäten als Verteidiger und Energizer. Gafford könnte in der zweiten Einheit eingesetzt werden oder phasenweise auch neben Bam Adebayo für maximale Rim Protection.

Tyler Herro war ein Glücksgriff für die Heat mit dem 13. Pick und glänzte bereits in der Bubble, ist im Re-Draft jedoch nicht mehr verfügbar.

© getty

Pick 12 - Charlotte Hornets: Caleb Martin (ungedraftet)

Ursprünglicher Pick: P.J. Washington

Washington spielte eine vielversprechende Rookiesaison, weder seine Wurfquoten noch seine Defense waren jedoch jemals auf einem guten NBA-Level und entwickeln sich eher in die falsche Richtung.

Die Hornets holten sich damals Cody Martin mit dem 36. Pick und seinen Bruder Caleb als Free Agent, zwei gute Moves. So gut, dass sie beim Re-Draft sogar den 12. Pick in Caleb investieren und ihn dann möglichst länger als zwei Saisons halten. Als guter Schütze und vielseitiger Verteidiger passt er er gut an die Seite von LaMelo Ball.