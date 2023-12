Bronny James nach Herzstillstand vor Rückkehr ins Training: LeBron will im Zweifel Spiele sausen lassen

Bronny James wird nach seinem Herzstillstand im Sommer bald wieder auf dem Court stehen. Der Sohn von LeBron James erhielt das grüne Licht der Ärzte, wieder Basketball spielen zu dürfen.

Der 19-Jährige war vor vier Monaten mit einem Herzstillstand bei einem Workout zusammengebrochen, nun will der Guard für USC auflaufen. Der Freshman wird in dieser Woche noch einmal untersucht und soll im Anschluss wieder ins Training einsteigen.

LeBron James erklärte nach der Niederlage der Los Angeles Lakers in Oklahoma City bereits, dass er auf jeden Mal bei Bronnys College-Debüt dabei sein werde, auch wenn die Lakers an diesem Tag ein Spiel haben sollten. "Ich freue mich sehr auf sein erstes Spiel. Für mich steht die Familie an erster Stelle", erklärte LeBron.

Bei LeBrons Sohn wurde nach dem Vorfall im Training ein angeborener Herzfehler festgestellt, drei Tage verbrachte Bronny nach seinem Herzstillstand in einem Krankenhaus in Los Angeles.

"Die Herzspezialisten haben ihm grünes Licht gegeben, das ist eine tolle Sache", sagte USC-Coach Andy Enfield. "Jetzt geht es darum, dass er wieder aufs Feld kommt und in der nächsten Woche hoffentlich mit der ganzen Mannschaft trainieren kann."

Wann James sein College-Debüt geben wird, ist noch völlig offen. "Das ist nicht meine Entscheidung", merkte Enfield an. Vor seinem Herzstillstand galt Bronny James als möglicher Lottery-Pick im kommenden NBA Draft, ESPN rankte den Guard zeitweise an Position 10.

