NBA - Bronny James: Wie real ist der Hype um den Sohn von LeBron? Scouting Report mit Stärken und Schwächen

Bronny James an der Seite seines Vaters LeBron in der NBA? Das treibt den Superstar der Los Angeles Lakers weiter an und in gut einem Jahr könnte Bronny auch tatsächlich gedraftet werden. Wir blicken auf die Stärken und Schwächen des Guards.

In der Nacht auf Mittwoch steigt mal wieder das prestigeträchtige McDonald's All American Game zwischen den besten High-School-Spielern des Landes. Schon jetzt gibt es in den USA große Diskussionen. Zankapfel ist LeBron James Jr., besser bekannt als Bronny, der 20 Jahre nach seinem Vater ebenfalls teilnehmen wird. Auch für das Nike Hoop Summit in gut zwei Wochen in Portland erhielt James eine Einladung. Das ist durchaus erstaunlich, schließlich findet sich Bronny auf den meisten eingängigen Seiten nicht unter den Top-30-Spielern im Land. "Ich möchte nicht negativ klingen, aber wenn er nicht LeBrons Sohn wäre und ich ihn nicht auf einer anderen High School gesehen hätte, würde ich sagen, dass er ein guter Spieler, aber einer unter vielen in Kalifornien ist", sagte Frank Burlison, der Teil des Komitees ist, das die Spieler ausgewählt hat. Zwar schob Burlison hinterher, dass Bronny ein guter Spieler sei, die Schlagzeile war aber schon längst geschrieben. Es ist eben nicht leicht, der Sohn von LeBron James zu sein und seither von aller Öffentlichkeit beobachtet zu werden. James Sr. selbst machte dabei nicht immer die beste Figur, wenn er stets öffentlich angab, dass er am Ende seiner Karriere mit seinem Sohn zusammenspielen wolle.

© getty Bronny James: ESPN sieht ihn als Lottery Pick Bronny James ist schlichtweg nicht der typische NBA-Prospect. Er ist der Sohn eines Milliardärs, einem der besten Spieler aller Zeiten, hat 7 Millionen Instagram-Follower (das würde in der NBA für die Top-20 reichen) und meist ist, wo immer Bronny auch auftaucht, ein Smartphone nicht weit weg. Im Herbst unterschrieb Bronny Sponsorendeals mit Beats by Dre und Nike, was ihn zum bestbezahlten High-School-Sportler im Land machte. Natürlich half der Name, aber James hat sich in seiner Senior Season zu einem der besten Basketballer seiner Klasse entwickelt. Das war so nicht abzusehen, vor gut einem Jahr war James lediglich um Platz 60 zu verorten. Fast alle Draft-Experten betonen inzwischen, dass Bronny eher unterschätzt wird. ESPN rankt James inzwischen sogar auf Position 10 im Mock Draft 2024. Bronny James: Seine Stats 22/23 Punkte REB AST STL 13,8 5,5 2,4 1,8

© getty Bronny James: College, G-League - oder doch Australien? Bis dahin kann natürlich noch vieles passieren. Es ist weiterhin unklar, wo James in der kommenden Saison spielen wird. Offiziell haben USC, Oregon und Ohio State Offerten hinterlegt. Dazu buhlt auch die australische NBL mit ihrem "Next stars program" um den 18-Jährigen, diesen Weg wählte einst LaMelo Ball. "Wir haben Kontakt aufgenommen und es gab auch schon Gespräche", versicherte Liga-Boss Larry Kestelman im Januar. "Diese befinden sich aber noch im Frühstadium und es besteht nur eine kleine Chance. Wir werden uns aber weiter bemühen." Eine weitere Möglichkeit wäre das Programm der G-League Ignite, welches mit Jalen Green, Jonathan Kuminga oder Dyson Daniels bereits einige Lottery Picks produzierte. Die Gerüchteküche brodelt, viele sehen in USC den Favoriten, da James so in der Nähe seiner Familie in Los Angeles bleiben könnte. Noch vor Jahren schien es ausgeschlossen, dass LeBrons Sohn mal College spielen würde, doch durch das NIL-Programm, mit welchem Studenten Sponsorenverträge abschließen können, haben sich die Parameter etwas gewandelt.

© getty Bronny James: Der Scouting Report So viel zur Theorie, doch was macht Bronny James eigentlich zu einem NBA-Prospect? So viel sei gesagt, bei allem Hype um den Namen steckt in Bronny ein ziemlich guter Basketballer. Bronny James: Stärken Bronny besticht vor allem mit seiner Defense. Es war bisweilen zu sehen, dass gegnerische Teams aktiv vermeiden wollten, James in Actions zu verwickeln, da dieser einer der besten High-School-Verteidiger des Landes ist. Bronny hat schnelle Hände, kann Screens navigieren und hat die athletischen Voraussetzungen, um vor seinen Gegenspielern zu bleiben. Dazu kommen klassische Chasedown-Blocks, die sehr an seinen Vater erinnern.

Er ist zudem ein sehr cleverer Spieler, der weiß, wo er zu stehen hat, wie er rotieren muss. Der hohe Basketball-IQ ist auch am anderen Ende des Feldes zu sehen. James bewegt den Ball schnell, macht die richtigen Plays. Hier und da blitzt auch das Talent auf, Pässe zu spielen, wie sie viele andere eben nicht machen können.

Über die Jahre ist auch sein Wurf zu einer Trumpfkarte geworden. Hier und da streut James einen 35-Footer ein, seine große Stärke ist aber der Dreier aus dem Catch-and-Shoot, sowohl aus dem Stand oder aus der Bewegung. Hier hat James über seine High-School-Zeit große Fortschritte gemacht und kann auch die richtige Entscheidung treffen, wenn der Wurf nicht zur Verfügung steht.

Mit seiner Athletik ist er darüber hinaus auch ein guter Spieler in Transition. Der Körper sollte schon jetzt NBA-ready sein, was nicht verwundert. Schließlich steht dem 18-Jährigen dank seines Vaters alles zur Verfügung, was er für eine professionelle Basketball-Karriere benötigt.

© getty Bronny James: Schwächen James ist kein dominanter Offensivspieler und auch kein Lead Guard. Bronnys Ballhandling bleibt ausbaufähig, weswegen er bei Sierra Canyon meist Off the Ball agierte, dies dürfte auch seine Rolle für die Zukunft sein. Bisweilen fehlt die Aggressivität, auch mal den eigenen Abschluss zu suchen und die Defense zu attackieren.

Hier fehlt vor allem ein solider Pullup-Jumper, der mehr Variation ins Spiel bringen könnte. Wenn James attackiert, dann sucht er meist den Korb oder spielt den Kickout, während der Wurf trotz solider Mechanik aus dem Dribbling nicht fällt. Das ist auf jeden Fall ein Skill, an dem James arbeiten muss. Trotz seinen guten Körpers lässt er in Korbnähe mit Kontakt vieles liegen.

Hier spielt auch seine Größe von "nur" gut 1,90 Meter eine Rolle. Das kann tatsächlich ein Problem sein, weil Bronny weder ein echter Point Guard noch ein waschechter Shooter ist. Vielleicht legt Bronny aber auch noch den ein oder anderen Zentimeter drauf.