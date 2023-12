NBA - Sorgenkinder der Eastern Conference: Die Milwaukee Bucks können nicht mehr auf Khris Middleton zählen

© getty

Atlanta Hawks: Die Bank

Trae Young trifft bisher noch nicht sehr gut aus dem Feld, die Hawks müssen sich jedoch wohl mehr Sorgen machen um die Minuten, in denen Young nicht auf dem Feld steht. Aktuell laufen diese gut, Atlantas Reservisten steuern fast 37 Punkte pro Spiel bei knapp 47 Prozent Wurfquote aus dem Feld bei. Damit sind sie in beiden Kategorien in den Top 12 der Liga. Mit Bogdan Bogdanovic, Onyeka Okongwu und Saddiq Bey/Jalen Johnson (je nachdem, wer startet) führen drei gute Spieler die Bank in Atlanta an.

Die Rotation für die Playoffs würde aktuell schon stehen, die Postseason muss jedoch erstmal erreicht werden. Bis dahin gehen noch einige Monate ins Land, die die Hawks wohl zu großen Teilen in voller Stärke überstehen müssen. Hinter den drei angesprochenen guten Reservisten wird es nämlich ganz schnell ganz dünn auf der Bank der Hawks. Sollte ein Spieler langfristig ausfallen, winkt dem 35-jährigen Patty Mills oder dem 37-jährigen Wesley Matthews eine größere Rolle. Bei aller Erfahrung der beiden sind das keine guten Aussichten mehr.