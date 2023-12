NBA - Sorgenkinder der Western Conference: Josh Green ist noch nicht der dritte Star der Dallas Mavericks

© getty

Dallas Mavericks: Josh Green

Im Vorjahr deutete vieles darauf hin, dass der Australier in Dallas zum womöglich drittbesten Spieler im Team heranreifen könnte, der erhoffte Sprung blieb aber bislang aus. In nur sieben Partien punktete Green, der derzeit mit einer Ellenbogenverletzung ausfällt, zweistellig, in zu vielen Phasen tauchte der Forward komplett ab und nahm kaum am Spielgeschehen teil.

Vor allem erschreckend: In dieser Saison hat Green 16 Würfe aus dem Floaterbereich genommen und dabei nur drei getroffen. Auch deswegen verwandelt der Australier über die Saison gerade einmal 42 Prozent aus dem Feld, so wenig wie noch nie in seiner NBA-Karriere.