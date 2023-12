NBA - Das schlechteste Team aller Zeiten: Der Tiefpunkt von Michael Jordans Tätigkeit als Besitzer

© getty

BYRON MULLENS

Stats in der Saison 2011/12: 9,3 Punkte und 5,0 Rebounds bei 42,5 Prozent aus dem Feld in 22,5 Minuten (65 Spiele)

Ehemaliger Top-Rekrut an der High School, der sich in der NBA nie so richtig durchsetzte. Kam während der Saison per Trade aus OKC und verbrachte in zwei Jahren in Charlotte seine erfolgreichste Zeit. Später tourte er durch Asien.