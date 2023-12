NBA: 27 Niederlagen in Folge! Detroit Pistons stellen neuen Negativrekord auf

Nun ist es historisch: Die Niederlagenserie der Detroit Pistons ist in der Nacht auf 27 Spiele angewachsen - neuer NBA-Rekord! Fans fordern drastische Maßnahmen.

Die Niederlagenserie der Detroit Pistons setzt sich fort. Nach einem vielversprechenden Start mit 2-1 Siegen zu Beginn der Saison gewann das Team von Trainer Monty Williams seitdem kein weiteres Spiel.

In der vergangenen Nacht verlor das Team um Starspieler Cade Cunningham gegen die Brooklyn Nets mit 112:118 und hat sich damit einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Die Pistons haben auch im 27. Spiel in Folge verloren - kein Team in der NBA-Geschichte hat jemals so viele Spiele in einer Saison hintereinander verloren.

Cunningham war der einzige Lichtblick für die Pistons. Der Guard erzielte 41 Punkte bei 15/21 Würfen aus dem Feld. Bojan Bogdanovic kam außerdem auf 23 Punkte (9/19 FG).

Die anwesenden Fans in der Little Caesar Arena in Detroit machten ihrem Unmut Luft. Bis nach Spielende waren laute 'Verkauft das Team'-Gesänge zu hören.

Sollten die Pistons noch ein weiteres Spiel verlieren, würden sie den nächsten Negativrekord einstellen. Zwischen den Saisons 2014/15 und 2015/16 verloren die Philadelphia 76ers saisonübergreifend 28 Spiele in Folge, was die längste Negativserie in der NBA-Geschichte darstellt.