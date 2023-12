NBA: San Antonio Spurs stoppen Niederlagenserie gegen Los Angeles Lakers ohne Anthony Davis

Nach 18 Niederlagen in Folge durften die San Antonio Spurs gegen die Los Angeles Lakers wieder jubeln, Devin Vassell schenkte den geschwächten Lakers ohne Anthony Davis und D'Angelo Russell 36 Punkte ein.

San Antonio Spurs (4-20) - Los Angeles Lakers (15-11) 129:115 (BOXSCORE)

Zwischen dem 2. November und dem gestrigen Abend hagelte es 18 Niederlagen in Folge für die Spurs, der neue Franchiserekord reichte Vassell und seinen Mannschaftskollegen um Victor Wembanyama offenbar. "Das fühlte sich nicht wie ein normaler Sieg an", verriet Vassell anschließend: "Man sah Leute bei Jubelsprüngen an der Seitenlinie. Das war etwas Besonderes, das ist eine besondere Gruppe. Wir hätten nicht gedacht, dass wir so viel hintereinander verlieren."

San Antonio trat von Beginn an aufs Gaspedal und führte früh im zweiten Viertel mit 49:24. Die Lakers standen zum dritten Mal in vier Tagen auf dem Parkett und mussten neben Davis (Hüfte), Russell (Migräne) auch auf Cam Reddish (Knie) verzichten. "Unser Team ist nicht dafür gebaut, drei Starter zu ersetzen", sagte James: "Aber die Spurs haben großartig gespielt und Respekt verdient. Sie warfen den Ball sehr gut."

Dennoch starteten die Lakers angeführt von LeBron James (23 Punkte, 7/17 FG, 14 Assists) eine Gegenoffensive im zweiten Abschnitt, nach einem 38:17-Lauf lagen die Gäste kurz vor der Halbzeit nur noch mit -4 hinten. Die Führung konnte L.A. jedoch nie übernehmen, San Antonio lag nach der Pause auch wieder häufig zweistellig vorne. Das lag auch an der guten Dreierquote der Spurs von 18/42 (42,9 Prozent). Vassell sorgte für 5 dieser Treffer bei 10 Versuchen, dazu traf er 12/19 aus dem Feld und leistete sich nur 1 Turnover auf dem Weg zu 36 Punkten.

Wembanyama (13) versenkte nur 5/13 FG, schnappte sich jedoch 15 Rebounds und spielte 5 Assists neben 2 Steals und 2 Blocks. "Das fühlte sich an wie ein Playoffspiel für mich", jubelte der Toppick: "Danach bin ich süchtig, das liebe ich." Alle Starter der Spurs punkteten zweistellig, dazu kam gute Unterstützung durch Cedi Osman (15, 3/6 3P, 6 Assists) und Zach Collins (16, 6 Rebounds) von der Bank kommend.

Auch die Lakers hatten trotz der Ausfälle noch zwei gute Reservisten in der Hinterhand, Rui Hachimura (20, 4 Assists) und Christian Wood (17, 2 Blocks) standen für jeweils über 30 Minuten auf dem Parkett. Austin Reaves war zurück im Starting Lineup und steuerte 22 Punkte (4/10 3P) und 4 Assists, Jaxson Hayes (8, 7 Rebounds) und Max Christie (2, 1/6 FG) nutzten ihre Chance weniger.

NBA - Spurs vs. Lakers: Die Stats-Leader der Partie