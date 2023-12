NBA: Luka Doncic und Tim Hardaway Jr. überragen im Zittersieg der Dallas Mavericks gegen Los Angeles Lakers

Luka Doncic und Tim Hardaway Jr. führten die Dallas Mavericks in Abwesenheit von Kyrie Irving zu einem Sieg mit Playoff-Atmosphäre gegen starke Lakers, bei denen sowohl Anthony Davis als auch LeBron James gut aufgelegt waren.

Dallas Mavericks (15-8) - Los Angeles Lakers (14-10) 127:125 (BOXSCORE)

Nach 44 Minuten am Vorabend gegen die Memphis Grizzlies ackerte Doncic über 43 Minuten gegen die Lakers, in denen er 33 Punkte bei 12/28 aus dem Feld und 3/10 von Downtown sowie 6 Rebounds und 17 Assists (inklusive eines Zauberpasses um zwei Lakers herum) bei 4 Turnover auflegte. "Ich weiß nicht wie ich gespielt habe", erklärte ein stark erschöpfter Doncic nach der Partie: "Ich habe sehr wenig geschlafen, und alles tut weh. Ich werde älter. Aber wir haben Back-to-Back gewonnen, was besonders gegen ein Team wie die Lakers überragend ist."

Doncic lieferte sich einen spektakulären Schlagabtausch mit James und Davis, der stark an eine Playoff-Partie erinnerte. Die Superstars auf beiden Seiten erhielten auch erstklassige Unterstützung! Hardway Jr. erreichte einen neuen Bestwert der Saison mit 32 Punkten (5/10 3P) und 3 Assists ohne Turnover in 37 Minuten von der Bank kommend. Sowohl er als auch Doncic kamen mit Rückenproblemen in die Partie, von denen bis zum Abpfiff jedoch rein gar nichts zu sehen war.

"So wie sie Luka verteidigen, musste ich einfach versuchen, dem Spiel meinen Stempel aufzudrücken", sagte Hardaway anschließend: "Wenn man als Schütze auch nur ein bisschen Platz hat und den ersten Wurf im Netz zappeln sieht, fühlt sich der Korb an wie ein Ozean."

Dante Exum machte sein bestes Spiel der Saison und eins der wichtigsten seiner NBA-Karriere mit 26 Zählern bei 8/10 FG und 7/9 Triples in fast 36 Minuten! Sein letzter Treffer war sein fünfter Dreier in Schlussabschnitt und der letzte der Mavericks, zum 127:121 mit 53 Sekunden zu spielen. Die Mavericks führten zwischenzeitlich mit 15 Punkten in ihrem vierten Sieg in Folge, bis zum vierten Viertel war die Partie jedoch wieder komplett offen.

NBA: Mavs und Lakers brandheiß - Doncic mit technischem Foul in Schlussminute

Den letzten Comeback-Versuch der Lakers in der Schlussminute verlangsamte dann Dereck Lively II mit seinem dritten Block der Partie, gegen einen Floater von Austin Reaves. Lively (8, 8 Rebounds, 2 Steals) hatte wenige Sekunden zuvor einen Ballverlust angehangen bekommen durch Fußspiel, über den Pfiff regte sich Doncic bis zu einem technischen Foul hin auf. Das schadete den Mavs jedoch nicht mehr, James verkürzte erst mit auslaufender Uhr auf -2 von Downtown.

Von dort trafen die Lakers knappe 52 Prozent (15/29) ihrer Würfe, die Mavericks zogen jedoch nach im Shootout mit knapp 49 Prozent bei deutlich mehr Versuchen (21/43). James traf 3/8 Triples und 14/27 FG auf dem Weg zu 33 Punkten, 8 Rebounds, 9 Assists bei 4 Turnover und 3 Steals in 40 Minuten. Topscorer der Lakers war jedoch erneut Davis mit 37 Zählern bei 15/21 FG, dazu belagerte er den gegnerischen Ring für 5 seiner insgesamt 11 Rebounds.

Austin Reaves unterstützte von der Bank kommend mit 22 Punkten (4/7 3P) und 8 Assists in fast 32 Minuten, Taurean Prince (15, 4 Assists) war brandheiß mit 5/6 Triples, andere Würfe nahm er nicht. D'Angelo Russell (7) und Cam Reddish (4) blieben blass, das galt bei den Mavs für Seth Curry (3) und Jaden Hardy (2). Curry ersetzte Irving, der sein zweites Spiel in Folge mit einer Fußverletzung verpasste, im Starting Lineup. Er stand aber nur 12 Minuten auf dem Parkett.

Die Mavs mussten auch weiter auf die Dienste von Josh Green (Ellbogen), Maxi Kleber (Zeh) sowie neuestens Derrick Jones Jr. (Oberschenkel) verzichten. Dafür kehrte Grant Williams nach drei verpassten Duellen zurück und spielte eine wichtige Rolle mit 19 Punkten bei 7/9 aus dem Feld und 5/7 Triples in über 40 Minuten.

NBA - Mavericks vs. Lakers: Die Stats-Leader der Partie