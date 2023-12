NBA: Luka Doncic führt Dallas Mavericks zu Auswärtssieg bei den Portland Trail Blazers - Kyrie Irving muss mit Knöchelverletzung raus

Dank Luka Doncic haben die Dallas Mavericks nach dem Kantersieg gegen die Utah Jazz auch ihr Gastspiel bei den Portland Trail Blazers gewonnen. Beim 125:112 verloren die Mavs allerdings Superstar Kyrie Irving durch eine Knöchelverletzung.

Portland Trail Blazers (6-15) - Dallas Mavericks (13-8) 112:125 (BOXSCORE)

Das Unglück ereignete sich 3:51 Minuten vor dem Ende des zweiten Viertels: Irving war bei einem Drive zum gegnerischen Korb gefoult worden und fiel unter dem Ring zu Boden. Teamkollege Dwight Powell versuchte im gleichen Moment den Offensiv-Rebound zu sichern, blieb im Sprung aber mit seinem rechten Bein an Irvings Rücken hängen und stürzte so unglücklich, dass er mit seinem unteren Rücken ohne Kontrolle auf dessen rechtem Knöchel landete. Irving blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und brauchte mehrere Minuten, bis er aufstehen konnte.

Irving verwandelte anschließend sogar seine beiden Freiwürfe, musste dann aber aus der raus und ging in die Kabine - sein Abend war beendet. "Eine Verletzung am rechten Fuß, mehr kann ich auch nicht sagen", erklärte Head Coach Jason Kidd, der Berichte dementierte, wonach sein Aufbauspieler im Rollstuhl aus der Arena gebracht worden war. "Morgen wissen wir mehr." Teamkollege Dereck Lively II schrieb auf X/Twitter: "Bitte BITTE sei in Ordnung, Kyrie".Die Mavericks werden die Nacht in Portland verbringen und erst am Samstag nach Dallas zurückfliegen.

Luka Doncic gelingt Double-Double mit 32 Punkten und 10 Rebounds

Das Spiel geriet so fast zur Nebensache, aber gegen eines der schlechtesten Teams der Liga genügte den Mavs am Ende ein guter Auftritt von Luka Doncic. Der traf zwar nur 11/28 aus dem Feld, beendete seinen Arbeitstag aber mit starken 32 Punkten, 10 Rebounds und 6 Assists (5 Turnover). Bei Kyries Abgang - er hatte zuvor 11 Punkte erzielt - führte Dallas mit 10 (56:46), und auch wenn die Blazers früh im Schlussviertel noch einmal auf 96:99 herankamen, gab es keinen Führungswechsel mehr.

Unterstützung gab es für Luka von Dante Exum, der wieder in der Starting Five stand. Beim 147:97 gegen die Utah Jazz waren ihm nur 5 Punkte gelungen, diesmal legte er 23 auf (9/15 FG). Tim Hardaway Jr. markierte von der Bank kommend 20 Zähler. Insgesamt trafen die Mavs über 51 Prozent aus dem Feld und 19/22 von der Linie.

Portland verwandelte zwar 18 Dreier, traf aber insgesamt nur magere 37,1 Prozent aus dem Feld. Bei der dritten Pleite in Serie war Anfernee Simons (30 Punkte, 8 Assists) bester Mann, Shaedon Sharpe kam auf 24 Punkte.

In der Nacht auf Dienstag sind die Mavericks wieder im Einsatz. Dann geht es auswärts gegen die Memphis Grizzlies.

NBA - Blazers vs. Mavericks: Die Stats-Leader der Partie