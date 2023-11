NBA News: Ex-Celtics-Star Glen "Big Baby" Davis droht nach Versicherungsbetrug Gefängnisstrafe

Mehreren ehemaligen NBA-Spielern droht nach der Verurteilung durch eine New Yorker Jury eine Gefängnisstrafe, darunter Glen "Big Baby" Davis, der früher für die Boston Celtics gespielt hatte: Sie wurden schuldig gesprochen, an einem Versicherungsbetrug über mehrere Millionen Dollar beteiligt gewesen zu sein.

Über 20 Personen sollen an einem groß angelegten Betrug beteiligt gewesen sein, bei dem über beteiligte Ärzte und Zahnärzte gefälschte Rechnungen an den Pensionsfonds der NBA für ehemalige Spieler eingereicht und so über fünf Millionen Dollar erschwindelt wurden.

"Die heutige Verurteilung beweist, dass ein großer Name oder Erfolg im Sport oder anderswo nicht vor einer Anklage schützt, wenn Betrug vorliegt", sagte Staatsanwalt Damian Williams.

Laut CBS Sports droht den beteiligten 18 früheren NBA-Spielern nun eine Gefängnisstrafe. Mit angeklagt sind unter anderem der 37 Jahre alte Big Man Glen "Big Baby" Davis, der mit den Celtics 2008 den NBA-Titel gewann und anschließend für die Orlando Magic und LA Clippers spielte.

Ebenfalls angeklagt ist Will Bynum (40), der unter anderem für die Brooklyn Nets, Houston Rockets und Sacramento Kings aktiv war. Bynum wurde allerdings von den schwersten Vorwürfen freigesprochen.

Federführend bei der Aktion war Terrence Williams, Erstrundenpick der New Jersey Nets im Jahr 2009. Er war bereits im August zu einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren verurteilt worden.