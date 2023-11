NBA: Dennis Schröder brilliert gegen die Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks halten sich auch gegen die Chicago Bulls schadlos

Dennis Schröder hat die Toronto Raptors mit einer starken Vorstellung zu einem überraschenden Sieg gegen die Milwaukee Bucks geführt. Auch die Dallas Mavericks gestalten ihre Partie gegen die Chicago Bulls erfolgreich und bleiben somit eines von zwei Teams, welches ungeschlagen bleibt.

Ein paar Dribbles von der Dreierlinie in Richtung der Zone und dann ab die Fahrt. Über die ausgestreckten Arme von Davion Mitchell netzte Thompson einen durchaus anspruchsvollen Wurf zum Sieg , der vierte in Folge für die Dubs, zwei davon kamen gegen die Kings, die im dritten Viertel noch mit elf Zählern im Chase Center führten.

© getty

NBA - Demontage der Nacht: Celtics vs. Pacers

Boston Celtics (4-0) - Indiana Pacers (2-2) 155:104 (BOXSCORE)

Nur zweimal gewannen die Celtics in ihrer Historie höher als in der heutigen Nacht und zwar in folgenden Partien:

Dezember 2018: 133:77 gegen die Bulls (+56)

Januar 2022: 128:75 gegen die Kings (+53)

So oder so war es eine brutale Abreibung für die Pacers, die schon das erste Viertel mit 27:44 verloren. Jayson Tatum brauchte nur knapp 27 Minuten, um 30 Punkte (9/15 FG, 12 Rebounds) zu erzielen, auch alle anderen Starter erzielten mindestens 13 Zähler. Dass es letztlich so deutlich wurde, lag auch an den Reservisten wie Payton Pritchard (15, 9 Assists) und Sam Hauser (17, 5/6 3P), die den Score unerbittlich in die Höhe trieben. Bei den Pacers fehlte Tyrese Hallburton, allerdings hätte wohl auch er eine Niederlage nicht verhindern können.