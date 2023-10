NBA Trade: James Harden wechselt von den Philadelphia 76ers zu den L.A. Clippers

James Harden wird von den Philadelphia 76ers zu den L.A. Clippers getradet. Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) haben die Sixers einem Deal zugestimmt.

Zusammen mit Harden werden auch P.J. Tucker sowie Filip Petrusev zu den Clippers wechseln, diese geben im Gegenzug Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington und K.J. Martin ab. Dazu liefern die Clippers laut Wojnarowski mehrere Draft-Picks sowie einen Pick-Swap.

Die Clippers waren schon den ganzen Sommer das bevorzugte Ziel von Harden, der Ende Juni einen Trade forderte, nachdem er seine Spieler-Option über 35,6 Millionen Dollar für die Saison 2023/24 gezogen hatte. Verhandlungen mit den Sixers über einen neuen Vertrag verliefen im Sande, weswegen Harden die Franchise verlassen wollte.

Während eines Promo-Events in China bezeichnete der 34-Jährige Sixers-Präsident Daryl Morey mehrfach als Lügner und betonte, dass er nicht mehr für ein Morey-Team auflaufen wolle. Die Beziehung der beiden, die viele Jahre erfolgreich zusammen in Houston gearbeitet hatten, sei laut Harden "irreparabel." Einen Überblick über die Harden-Saga des Sommers gibt es hier.

In dieser Saison kam Harden noch nicht zum Einsatz, nachdem der frühere MVP große Teile der Vorbereitung verpasste. Am Wochenende nahm Harden dann an Teammeetings teil, dazu war geplant, dass der Guard am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Beim Sieg der Sixers gegen Portland am Samstag saß Harden zumindest wieder auf der Bank.

James Harden machte nur 80 Spiele für Philadelphia

Philadelphia hatte Harden im Februar 2022 aus Brooklyn losgeeist, insgesamt absolvierte Harden nur 80 Spiele in der Regular Season für die Sixers. Dabei legte der Bärtige 21,0 Punkte, 6,4 Rebounds sowie 10,6 Assists auf und bildete mit MVP Joel Embiid das beste Duo der NBA. Teamerfolg brachte dies jedoch nicht, in beiden Jahren schieden die Sixers in der zweiten Playoff-Runde aus.

Besonders bitter war das Aus in der Vorsaison, als Philadelphia gegen die Boston Celtics bereits mit 3-2 führte und daheim im vierten Viertel von Spiel 6 eine Führung verspielte, um dann in Spiel 7 in Boston aus der Halle geschossen zu werden. Es sollte das letzte Spiel von Harden im Sixers-Jersey sein. In 41 Minuten kam der Guard auf lediglich 9 Punkte (3/11 FG) und 7 Assists.

NBA: Der Harden-Trade in der Übersicht