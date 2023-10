NBA Preseason: Luka Doncic bei Rückkehr mit den Dallas Mavericks zu Real Madrid gefeiert - Dillon Brooks fliegt nach Foul an Daniel Theis raus

Luca Doncic konnte sich beim Preseason-Spiel seiner Dallas Mavericks bei Real Madrid unter den Augen von Toni Kroos feiern lassen - spielen konnte er aber nur wenige Minuten. Ähnlich erging es Dillon Brooks bei seinem Debüt für die Houston Rockets, daran war der Bad Boy aber selbst schuld.

NBA Preseason: So verlief Luka Doncics Rückkehr nach Madrid

Vor fünf Jahren hatte Luka Doncic die Königlichen in Richtung NBA verlassen - doch vergessen hat man ihn in Madrid keineswegs. Bei der Rückkehrt des slowenischen Superstars an alte Wirkungsstätte - er hatte dort von 2012 bis 2018 gespielt - wurde er mit Standing Ovations und "Luuuukaaa!"-Sprechchören gefeiert. "Auf dieses Spiel habe ich den ganzen Sommer gewartet", erklärte er. "Bis auf die Tatsache, dass ich nicht mehr spielen konnte, war es ein besonderer Tag für mich."

Vor fast 13.000 Fans im WiZink Center in Madrid konnte Doncic aufgrund von Wadenproblemen nur knapp fünf Minuten auf dem Parkett verbringen, dann war für den 24-Jährigen Feierabend (9 Punkte, 3/6 aus dem Feld). Von Real-Präsident Florentino Pérez wurde er zum Ehrenmitglied des Klubs ernannt, auch Fußball-Größen wie Toni Kroos oder Thibaut Courtois waren in der Halle. Könnte Doncic irgendwann noch einmal für Real spielen? "Wenn ich zurückkomme, dann auf jeden Fall, um für Real Madrid zu spielen", bekräftigte er.

Doncic war mit gerade mal 13 Jahren zu Real Madrid gewechselt und führte den Klub als 19-Jähriger zum EuroLeague-Titel 2018. "Luka verdient all das und mehr", sagte Ex-Teammitglied Facundo Campazzo, der im vergangenen Jahr von Oktober bis November bei den Mavericks unter Vertrag gestanden hatte.

Aus sportlicher Sicht stand am Ende die dritte Preseason-Pleite der Mavs zu Buche: Ohne Kyrie Irving und mit nur wenigen Minuten von Doncic war Tim Hardaway Jr. mit 21 Punkten bester Schütze, Rookie-Center Derek Lively II spielte als Starter 20 Minuten (6 Punkte, 6 Rebounds). Bei Real war Campazzo mit 20 Punkten Topscorer, Sergio Llull und Vincent Poirier verbuchten jeweils 19 Zähler.

In der Nacht auf den 21. Oktober steht für die Mavs das nächste Preseason-Spiel an, dann aber im heimischen American Airlines Center in Dallas.