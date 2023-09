NBA News: L.A. Clippers brachen wohl Trade-Gespräche um James Harden ab

Die L.A Clippers haben angeblich Abstand von einem Trade für James Harden genommen. Demnach waren es nicht die Sixers, welche die Gespräche vor einem Monat eingestellt haben.

Das berichtet Brian Windhorst von ESPN. Dieser erzählte die Geschichte in einem Podcast "Hoops Collective" wie folgt: "Die Clippers wollten für Harden traden und es hat nicht funktioniert. Und so wie ich verstanden habe, waren es die Clippers, die sagten: 'Okay, hier gibt es keinen Deal. Die Sache ist erledigt.' Ich schätze, dass sie es Mitte der Saison noch einmal versuchen werden."

Die Clippers waren die bevorzugte Destination von Harden, als dieser zum Start der Free Agency einen Trade forderte. Zuvor hatte der 34-Jährige seine Spieler-Option über 35,6 Millionen Dollar überraschend gezogen. Durch den Rückzug der Clippers gab es aber anscheinend keinen Markt mehr für Harden, weswegen die Sixers die Trade-Gespräche einstellten.

Diese Entscheidung sorgte für Ärger beim Guard, der bei einem Auftritt in China Sixers-Boss Daryl Morey als "Lügner" bezeichnete. Dazu kündigte Harden an, nicht mehr Teil eines Teams sein zu wollen, welches von Morey geleitet wird.

Für diese Kommentare musste Harden 100.000 Dollar Strafe zahlen, dazu leitete die NBA eine Untersuchung ein, ob in der Offseason 2022 alles mit rechten Dingen zugegangen sei, als Harden in Philadelphia einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Aufgrund fehlender Beweislage wurde diese Untersuchung jedoch eingestellt.

James Harden: Seine Stats in der Saison 2022/23