WNBA: Satou Sabally glänzt mit persönlicher Bestleistung bei Dallas Wings

Satou Sabally ist in der WNBA ein persönlicher Punkterekord gelungen. Die deutsche Nationalspielerin erzielte beim 91:81 ihrer Dallas Wings über Connecticut Sun 28 Zähler, so viele wie nie zuvor in ihrer WNBA-Karriere.

Zudem überzeugte die 25-Jährige mit acht Rebounds und fünf Steals, der TV-Sender ESPN kürte sie daraufhin zur Kandidatin für die Wahl zur wichtigsten Spielerin der Liga ("MVP").

Sabally war die beste Werferin der Partie. Zum elften Mal in ihrer Karriere - und zum dritten Mal in Folge - erzielte sie 20 Punkte oder mehr. Mit einer Bilanz von 16 Siegen und 14 Niederlagen liegt Dallas auf Rang vier der Liga.

Sabally hatte auf die EM im Juni verzichtet, um sich ganz auf die Saison mit Dallas zu konzentrieren. Bei der Olympia-Qualifikation im Februar will sie aber dabei sein und die deutsche Mannschaft zu den Sommerspielen 2024 in Paris führen.