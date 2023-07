NBA News - Joel Embiid deutet erstmals Abschied von Philadelphia 76ers an: "Philly oder irgendwo anders"

Joel Embiid spricht bei einem öffentlichen Interview erstmals einen möglichen Abschied von den Philadelphia 76ers an. "Ich will einfach nur einen Titel gewinnen", betonte der amtierende MVP gegenüber Maverick Carter bei dem Uninterrupted Sports Film Festival.

"Ich werde tun, was nötig ist", führte Embiid aus: "Ich weiß nicht, wo das passieren wird. Philly oder irgendwo anders. Ich will einfach nur eine Chance haben, dies zu erreichen." In den vergangenen sechs Saisons schieden die Sixers fünfmal in der zweiten Playoff-Runde im Osten aus, einmal schon in der ersten.

"Ich will wissen, wie es sich anfühlt, den ersten Titel zu gewinnen. Dann kann man über den nächsten nachdenken", verriet der amtierende MVP: "Es ist nicht einfach, und es braucht mehr als ein, zwei, oder drei Spieler. Man muss gute Leute um sich herum haben und ich arbeite jeden Tag an meinem Level. Jeden Tag arbeite ich daran, einen Titel holen zu können."

Embiid deutete mit diesen Aussagen zwar erstmals öffentlich einen möglichen Abschied von den Sixers an, als Tradeforderung ist dies jedoch nicht zu verstehen. Sam Amick (The Athletic) berichtete, dass weder Embiid noch sein Management die Franchise bezüglich eines Trades angesprochen hätten.

Die Hintergedanken der Aussage waren wohl eher eine Forderung an General Manager Daryl Morey, den bestmöglichen Gegenwert im womöglich anstehenden Trade von James Harden zurück nach Philly zu holen, um nächste Saison so gut wie möglich zu sein.

NBA News: Verhältnis von Harden und Morey zerstört

Harden ist offenbar weiter überzeugt von den L.A. Clippers als seinem Wunschziel, dies habe sich laut Joey Linn (Sports Illustrated) mit der Vertragsverlängerung von Russell Westbrook bei den Clippers noch verstärkt. Harden habe ein Interesse daran, nach gemeinsamen Zeiten in OKC und Houston erneut mit Westbrook zusammenzuspielen.

Eine weitere Saison des Bärtigen in Philadelphia scheint dagegen zunehmend unwahrscheinlich: Laut Shams Charania (The Athletic) sei das Verhältnis von Harden und Morey zerstört.

Harden kam im Februar 2022 per Trade von den Brooklyn Nets zu den Sixers, die sich dafür unter anderem von Seth Curry, Andre Drummond, Ben Simmons und zwei Erstrundenpicks trennten.

In 79 Spielen für Philly legte der bald 34-Jährige insgesamt 21,0 Punkte pro Spiel sowie 10,6 Assists, 6,4 Rebounds und 1,2 Steals bei 44,1 Prozent aus dem Feld, 38,5 Prozent von Downtown und 86,7 Prozent bei Freiwürfen auf.