NBA - Dennis Schröder bei den Toronto Raptors vorgestellt: "Werde das Team führen"

Dennis Schröder hat am Rande der Summer League in Las Vegas seinen Vertrag bei den Toronto Raptors unterschrieben. Der Braunschweiger möchte in Kanada eine Führungsrolle einnehmen.

"Wir haben hier einige Veteranen, aber auch jüngere Spieler. Ich glaube, dass wir eine gute Rolle spielen können. Meine Rolle wird es sein, das Team zu führen und sicherzustellen, dass die jungen Spieler besser werden", sagte Schröder bei seiner Pressekonferenz in Las Vegas. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wird in den kommenden zwei Jahren insgesamt 25,4 Millionen Dollar einstreichen.

"Dennis ist ohne Furcht, kreativ und sehr ehrgeizig", wird Raptors-Präsident Masai Ujiri in einem Statement zitiert. "Wir freuen uns, dass sich Dennis für uns entschieden hat." Laut dem Braunschweiger habe vor allem der neue Coach Darko Rajakovic eine entscheidende Rolle dafür gespielt, dass Schröder in der Free Agency letztlich die Kanadier wählte. Der Serbe war während Schröders Zeit bei den Oklahoma City Thunder ein Assistant Coach und pflegt ein gutes Verhältnis zum deutschen Point Guard.

"Er sorgt dafür, dass es niemand schleifen lässt. Egal wie schwer es ist, er sagt dir, wenn du etwas richtig oder falsch gemacht hast. Er ist da sehr direkt und das gefällt mir, weil ich als Spieler selbst so operiere." Schröder wird aller Voraussicht nach die Position des abgewanderten Fred VanVleet einnehmen und damit wieder als Starter fungieren.

Dennis Schröder will in Toronto Verantwortung übernehmen

Schröder selbst deutete das auch an. "Ich habe es nun über Jahre bewiesen, dass ich ein Starter auf der Eins sein kann. Wir haben mit Scottie Barnes, O.G. Anunoby und den anderen gute junge Spieler und ich denke, dass wir wettbewerbsfähig sein können. Das ist mir wichtig."

Allerdings wird Toronto nicht wie Schröders altes Team, die Lakers, um den Titel spielen. Für den Braunschweiger ist das in Ordnung, da er selbst mehr Verantwortung übernehmen möchte. "Ich habe in den vergangenen Jahren mit vielen großartigen Spielern auf dem Feld gestanden. Dieses Jahr will ich mehr den Ball in der Hand halten. Ich denke, dass dies mit der Länge des Teams und den vielen Verteidigern eine gute Situation für mich ist."

Die Raptors verpassten in der vergangenen Saison die Playoffs, im ersten Play-In-Spiel unterlag Toronto daheim den Chicago Bulls. Seit der Meisterschaft 2019 haben die Kanadier lediglich eine Playoff-Serie gewonnen. Im Sommer verließ nicht nur Ex-All-Star VanVleet Toronto, auch Meister-Coach Nick Nurse wurde entlassen. Gleichzeitig ranken sich weiterhin Trade-Gerüchte um Anunoby oder auch All-Star Pascal Siakam, deren Verträge beide im kommenden Sommer auslaufen.

Dennis Schröder: Seine Stationen in der NBA