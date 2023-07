NBA - Dirk Nowitzki vor Aufnahme in die Hall of Fame: Laudatoren stehen fest

Dirk Nowitzki steht vor seiner Aufnahme in die Hall of Fame. Am 12. August ist es soweit, die Legende der Dallas Mavericks wird dabei von seinen ehemaligen Mitspielern Steve Nash und Jason Kidd präsentiert.

Für Nowitzki ist es eine weitere Auszeichnung, nachdem der Würzburger vor gut vier Jahren seine Karriere beendet hatte. Die Mavericks haben inzwischen das Jersey mit der Nummer 41 unter die Hallendecke gehangen, der DBB tat es den Mavs mit der Nummer 14 im Vorjahr gleich. Dazu steht eine Statue des 45-Jährigen vor dem American Airlines Center in Dallas.

Dass Nowitzki in die Hall of Fame aufgenommen werden würde, stand nie in Frage. Der Deutsche spielte 21 Jahre für die Dallas Mavericks, war 14-mal All-Star, zwölfmal All-NBA, gewann einen Finals- sowie einen Regular-Season-MVP-Award und wurde von der NBA ins Team der besten 75 Spieler aller Zeiten gewählt. Über seine Karriere legte Nowitzki 20,7 Punkte sowie 7,5 Rebounds im Schnitt auf, nur fünf Spieler haben in der NBA mehr Punkte erzielt als Nowitzki, der zudem einer von neun Spielern ist, die eine 50-40-90-Saison spielten.

Wer in die Hall of Fame aufgenommen wird, kann dann Hall of Famer wählen, welche bereits in Springfield verewigt sind. Nowitzki wählte Jason Kidd und Steve Nash, die beide 2018 aufgenommen wurden und über Jahre an der Seite des Würzburgers spielten. Nash kam wie Nowitzki 1998 nach Dallas und verbrachte dort sechs Jahre, bevor sich der Kanadier 2004 den Phoenix Suns anschloss.

Nash zählt weiterhin zu Nowitzkis besten Freunden in der NBA, einen Titel gewannen die beiden aber nie zusammen. Das gelang dagegen mit Jason Kidd, der im Spätherbst seiner Karriere noch einmal nach Dallas zurückkehrte und der Spielmacher war, als die Mavs 2011 sensationell die Miami Heat in sechs Spielen schlugen.

Neben Nowitzki werden unter anderem auch Dwyane Wade (präsentiert von Allen Iverson), Gregg Popovich (präsentiert von David Robinson, Manu Ginobili, Tim Duncan und Tony Parker), Pau Gasol (präsentiert von Toni Kukoc) und Tony Parker (präsentiert von Manu Ginobili und Tim Duncan) in die Hall of Fame aufgenommen.

Dirk Nowitzki: Seine Statistiken in der NBA