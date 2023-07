NBA: Teammanager segnen Verkauf der Charlotte Hornets ab

Die Teameigner der NBA haben mit überwältigender Mehrheit dem Verkauf der Charlotte Hornets von Michael Jordan an Rick Schnall und Gabe Plotkin zugestimmt und damit die wichtigste Hürde des Geschäfts aus dem Weg geräumt. Das berichtet ESPN.

Das Direktorium bestätigte den Verkauf mit 29:1-Ja-Stimmen. Die einzige Nein-Stimme gab dabei der Besitzer der New York Knicks, James Dolan, ab. Zum offiziellen Abschluss wird der Verkauf nun in den kommenden zwei Wochen kommen. Der Kaufpreis wurde zwar noch nicht offiziell bestätigt, soll sich jedoch auf rund drei Milliarden Dollar belaufen.

Michael Jordan hatte das Team im Jahr 2010 noch für 275 Millionen Dollar übernommen und war damit der einzige schwarze Mehrheitseigner der NBA.

Schnall war bislang Minderheitseigner der Atlanta Hawks und ist im Hauptberuf Co-Präsident der Private-Equity-Firma Clayton, Dubilier & Rice in New York. Plotkin wiederum ist Gründer und CIO von Melvin Capital und hat bereits 2020 Minderheitsanteile an den Hornets erworben. Jordan wiederum wird einen Minderheitsanteil am Team behalten.

Die Hornets schlossen die abgelaufene Saison mit einer 27-55-Bilanz ab und wurden dabei von zahlreichen Verletzungen von Leistungsträgern geplagt. Im Draft zogen sie schließlich Forward Brandon Miller aus Alabama an Position 2.