NBA News: Phoenix Suns trennen sich wohl von Star-Guard Chris Paul

Die Phoenix Suns werden sich in den kommenden Tagen von Chris Paul trennen. Wie Chris Haynes (Bleacher Report) meldet, werden die Suns den Vertrag des 38-Jährigen für die kommende Saison nicht garantieren.

Der Point Guard könnte damit Free Agent werden und dürfte somit umgehend zu den besten verfügbaren Spielmachern in der NBA zählen. Der zwölffache All-Star hatte noch im Sommer 2021 einen neuen Vierjahresvertrag über rund 120 Millionen Dollar unterschrieben, wobei das letzte Vertragsjahr nicht garantiert war.

Laut Shams Charania (The Athletic) ist jedoch noch nicht klar, ob die Suns nicht doch noch einen Trade für Paul finden. Auch dies sei bis zum 28. Juni eine Option. Für die Saison 2023/24 waren nur 15,8 von 30,8 Millionen garantiert, womit die Suns 15 Millionen einsparen. Sechs Spieler haben die Suns damit für die kommende Saison unter Vertrag, dieses Sextett alleine verschlingt inklusive des Dead Cap von CP3 rund 150 Millionen Dollar.

Laut Haynes wolle Paul seine Karriere nun aber nicht beenden, stattdessen möchte der Guard noch mehrere Jahre spielen, um endlich seine erste Championship zu gewinnen. Theoretisch ist das auch mit Phoenix möglich. Solange die Suns das verbleibende Salär des Point Guard nicht über mehrere Jahre stretchen, könnte Phoenix Paul mit Beginn der Free Agent erneut unter Vertrag nehmen.

Das deutete auch Brian Windhorst (ESPN) zuletzt in einem Podcast an. "Ich glaube, dass Chris Paul kommende Saison für die Suns spielen wird. Aber was wäre, wenn er in Phoenix bleiben und nicht 30 Millionen Dollar im Jahr kassieren würde?"

An Interessenten wird es bei Paul nicht mangeln, auch die Los Angeles Lakers wurden aufgrund CP3s Freundschaft zu LeBron James und der Lücke auf Point Guard umgehend ins Spiel gebracht.

Während der Regular Season absolvierte Paul 59 Partien, in denen er durchschnittlich 13,9 Punkte und 8,9 Assists bei 44 Prozent aus dem Feld sowie 37,5 Prozent von der Dreierlinie auflegte. In den Playoffs verletzte sich der Spielmacher jedoch in Spiel 2 der Conference Semifinals gegen Denver und verpasste die restliche Serie. Die Suns unterlagen mit 2-4, auch wenn Kevin Durant und Devin Booker sich gegen die Niederlage stemmten.

Chris Paul: Seine Stats für die Phoenix Suns