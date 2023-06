NBA Free Agency: Die 10 besten Point Guards auf dem Markt mit Kyrie Irving, James Harden und Dennis Schröder

In einer schwachen Free-Agency-Klasse ist die größte Qualität auf Point Guard zu verorten - und mal wieder mittendrin: Dennis Schröder. Wir blicken auf die besten zehn Aufbauspieler, die in diesem Sommer womöglich zu haben sind.

Dass Jones im Vorjahr Starter war, muss wenig heißen, da die Spurs einfach keine besseren Alternativen hatten. Der jüngere Bruder von Grizzlies-Guard Tyus machte seine Sache aber ordentlich und erinnert in vielerlei Hinsicht an seinen älteren Bruder vor einigen Jahren. Jones macht wenig Fehler und ist ein Point Guard alter Schule.

Für Vincent sollte in diesem Sommer deutlich mehr herausspringen, bis zu 10 Millionen Dollar jährlich stehen für den Heat-Guard im Raum, der in den NBA Finals noch fleißig Eigenwerbung betreiben kann.

© getty Dennis Schröder spielte bereits in der Saison 2020/21 für die Los Angeles Lakers.

Platz 6: Dennis Schröder (Los Angeles Lakers)

Status: Unrestricted Free Agent

Unrestricted Free Agent Alter: 29

29 Stats 22/23: 12,6 Punkte, 2,2 Rebounds und 4,5 Assists bei 41,5 Prozent FG und 32,9 Prozent Dreier in 30,1 Minuten (66 Spiele)

12,6 Punkte, 2,2 Rebounds und 4,5 Assists bei 41,5 Prozent FG und 32,9 Prozent Dreier in 30,1 Minuten (66 Spiele) Gehalt 22/23: 2,6 Millionen Dollar

Dass Schröder am liebsten in Los Angeles bleiben würde, ist bekannt, doch wenn die Lakers einen weiteren Anlauf auf den Titel wagen wollen, werden sie dem Braunschweiger maximal 3,8 Millionen Dollar für die kommende Saison bieten können. Das ist nicht viel, erst recht weil Schröder bis in die Conference Finals eine wichtige Rolle für L.A. einnahm.

Gerade in der Defense spielte Schröder so gut wie noch nie, was seine Wurfprobleme in Teilen kompensieren konnte. Mit bald 30 Jahren ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft einer der besten Backup-Guards der NBA, der hin und wieder auch als Starter in die Bresche springen kann. Zum Vergleich: Ein Tyus Jones, Backup für Ja Morant in Memphis, kassiert 14 Millionen jährlich. Das ist für Schröder womöglich etwas viel, aber zwischen 7 und 10 Millionen Dollar könnten drin sein, wenn er Los Angeles wirklich verlassen möchte.