NBA News: Nuggets-Coach Michael Malone attackiert eigenes Team nach Pleite in Spiel 2

Die Denver Nuggets haben Spiel 2 der NBA Finals gegen die Miami Heat mit 108:111 verloren. Coach Michael Malone zählte nach der Partie seine Spieler an.

"Wir müssen über unseren Einsatz reden", begann Malone seinen Monolog und antwortete überhaupt nicht auf die Frage eines Reporters, warum Denver außer durch Nikola Jokic kaum Offense generieren konnte. "Das sind die NBA Finals und das macht mir Sorgen. Es wurde eine große Story daraus gemacht, als ich sagte, dass wir nicht gut gespielt hätten. Und wir haben nicht gut gespielt."

Gemeint waren dabei vor allem die 16 weit offenen Dreier, die sich Miami in Spiel 1 erspielte, diese aber kaum nutzen konnte. Und auch diesmal hatten die Heat viele Chancen und nutzten es gnadenlos aus (17/35 3P). "Das ist nicht die Preseason, das ist nicht die Regular Season. Das sind die NBA Finals! Für mich ist das verwirrend, enttäuschend", meinte Malone.

"Ich bin in die Kabine gegangen und habe sie gefragt, warum wir verloren haben. Sie alle kannten die Antwort. Miami hat uns den Schneid abgekauft. Das war unser schwächstes Playoff-Spiel in dieser Saison, vor allem in Sachen Disziplin. Wir hatten so viele defensive Fehler in unserem Spiel und wir haben für jeden einzelnen gezahlt."

Malone war vor allem mit den Starts in die jeweiligen Halbzeiten unzufrieden, als Miami zunächst einen 10:2-Run hinlegte und nach der Pause 11 Zähler in zwei Minuten erzielte. "Wir hatten heute Jungs auf dem Feld, die sich selbst bemitleidet haben, weil sie ihre Würfe nicht getroffen haben oder weil sie dachten, dass sie jederzeit den Schalter umlegen können", ärgerte sich der Coach weiter.

Die Nuggets haben somit den Heimvorteil abgegeben, es war die erste Heimniederlage in diesen Playoffs, und müssen nun mindestens ein Spiel in Miami gewinnen, um sich zum Champion zu krönen. Spiel 3 der NBA Finals findet in der Nacht auf Donnerstag um 2.30 Uhr in Florida statt.

NBA Finals - Nuggets vs. Heat: Die Serie in der Übersicht

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 2. Juni 2.30 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 104:93 2 5. Juni 2 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 108:111 3 8. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 4 10. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 5 13. Juni 2.30 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 6* 16. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 7* 19. Juni 2 Uhr Denver Nuggets Miami Heat

*falls benötigt