NBA News: Lakers-Guard Austin Reaves bekennt sich zu Team USA - DBB schaut in die Röhre

Austin Reaves wird bei der anstehenden Weltmeisterschaft nicht für Deutschland auflaufen. Der Guard der Los Angeles Lakers steht stattdessen wohl im Aufgebot von Team USA.

Das berichtet Shams Charania von The Athletic. Demnach hat der 25-Jährige das Angebot von Team USA angenommen und wird bei der Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und den Philippinen für die USA auflaufen. Aufgrund seiner deutschen Großmutter hatte sich auch der DBB Hoffnung auf den Guard der Lakers gemacht.

"Ich habe Austin per SMS kontaktiert und ihn angerufen, aber keine Antwort erhalten", verriet Bundestrainer Gordon Herbert im April in einem Interview mit dem DBB und erklärte, dass er schon vor über einem Jahr versucht habe, mit dem Lakers-Guard zu sprechen. "Zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht absehbar, dass er für uns spielen soll", so Herbert weiter.

Nach Informationen von SPOX zog Reaves es durchaus in Betracht, für Deutschland zu spielen, unter anderem erhielt der 25-Jährige schon im vergangenen Jahr seinen deutschen Pass, wollte sich aber alle Optionen offen halten. Durch seine starke Saison bei den Lakers meldeten sich schließlich aber auch Grant Hill und Steve Kerr, die für die Zusammenstellung des US-Kaders zuständig sind.

In seiner zweiten NBA-Saison gelang Reaves endgültig der Durchbruch, bei den Lakers entwickelte sich der Guard spätestens nach der Trade Deadline im Februar zu einer Stütze. In den Playoffs legte der kommende Free Agent durchschnittlich 16,9 Punkte, 4,4 Rebounds sowie 4,6 Assists bei Quoten von 46,4 Prozent aus dem Feld sowie 44,3 Prozent von der Dreierlinie auf.

Nun läuft der Vertrag aus, die Lakers halten aber weiterhin die Rechte an Reaves. Allerdings können die Lakers maximal rund 54 Millionen Dollar über vier Jahre bieten, während andere Franchises bis zu 100 Millionen über den gleichen Zeitraum offerieren können. Da Reaves Restricted Free Agent ist, können die Lakers ein solches Angebot einfach matchen und den Guard somit halten. Gemäß verschiedenen Medienberichten sind die Lakers gewillt, jegliche Angebote für den einst nicht gedrafteten Guard mitzugehen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Austin Reaves: Seine Stats für die Lakers 2022/23